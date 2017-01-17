Тульский кремль станет собственностью региона

Соответствующий документ о передаче стен и башен кремля в собственность Тульской области подписало правительство региона.

Правительство Тульской области подписало распоряжение, в котором утвержден перечень имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в собственность Тульской области.

Согласно приложению к этому документу, в собственность Тульской области передается Ансамбль Тульского кремля: стены и башни, 1521 года постройки, лит. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, общей площадью 3250,3 м2.

«Министерству имущественных и земельных отношений Тульской области направить утвержденный перечень имущества в установленном порядке в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность Тульской области», – говорится в тексте документа.