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Тульский кремль станет собственностью региона

Тульский кремль станет собственностью региона

Соответствующий документ о передаче стен и башен кремля в собственность Тульской области подписало правительство региона.

Правительство Тульской области подписало распоряжение, в котором утвержден перечень имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в собственность Тульской области.

Согласно приложению к этому документу, в собственность Тульской области передается Ансамбль Тульского кремля: стены и башни, 1521 года постройки, лит. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, общей площадью 3250,3 м2.

«Министерству имущественных и земельных отношений Тульской области направить утвержденный перечень имущества в установленном порядке в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность Тульской области», – говорится в тексте документа.

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:10 −2
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