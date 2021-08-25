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Медик и сантехник: кому в Туле готовы платить больше 100 тысяч рублей
фото: архив MySlo

Медик и сантехник: кому в Туле готовы платить больше 100 тысяч рублей

Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в городах с населением до полумиллиона человек.

Самая дорогая вакансия июля в Туле - директор департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области. Специалист с профильным образованием и опытом работы от четырех лет может претендовать на зарплату от 100 тысяч рублей в месяц.
 
На втором месте — сантехник-монтажник. Сотруднику с опытом работы от трех лет готовы платить до 110 тысяч в месяц. Кандидат должен иметь опыт работ в сантехническом направлении и сварочных работах. В компании обещают предоставление жилья и сдельную оплату труда.
 
Водителю категории Е предлагают от 90 тысяч в месяц. Сотрудник должен иметь медицинскую справку, карту водителя, знание правил перевозки грузов в части касающийся водителя, знание сопровождающей документации. Работодатель обещает вахтовый метод работы по договоренности, предоставление общежития.
 
Врачу-офтальмологу готовы платить от 80 тысяч, а директору магазина крупной сети от 60 тысяч в месяц.
 
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