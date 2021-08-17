В Туле пройдёт международный Кубок губернатора по волейболу
В нём примут участие команды из трёх регионов России и Казахстана.
3, 4 и 5 сентября в манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоится Международный турнир «Кубок Губернатора по волейболу среди женских команд». Участие в нём примут:
- «Тулица» (Тульская область),
- «Динамо-АК БАРС» (Казань),
- «Динамо» (Краснодар),
- «Жетісу» (Казахстан).
«Жетісу» – 8-кратный Чемпион Казахстана, серебряный призёр клубного чемпионата Азии, 8-кратный обладатель Кубка Казахстана, 3-кратный обладатель Суперкубка Казахстана, обладатель «Кубка принцессы Таиланда».
Продажа билетов стартует 23 августа здесь.
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