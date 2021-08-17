новости
новости
Регистрация
В Туле пройдёт международный Кубок губернатора по волейболу

В Туле пройдёт международный Кубок губернатора по волейболу

В нём примут участие команды из трёх регионов России и Казахстана.

3, 4 и 5 сентября в манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоится Международный турнир «Кубок Губернатора по волейболу среди женских команд». Участие в нём примут:

  • «Тулица» (Тульская область),
  • «Динамо-АК БАРС» (Казань),
  • «Динамо» (Краснодар),
  • «Жетісу» (Казахстан).

«Жетісу» – 8-кратный Чемпион Казахстана, серебряный призёр клубного чемпионата Азии, 8-кратный обладатель Кубка Казахстана, 3-кратный обладатель Суперкубка Казахстана, обладатель «Кубка принцессы Таиланда».

Продажа билетов стартует 23 августа здесь.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
17 августа, в 19:47 0
Другие статьи по темам
Событие
Кубок губернатора по волейболумеждународные соревнованияволейболМанеж стадиона Арсенал
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Кринжуха» или креатив? Про тульский Пряник МЧС пишут Lenta, Двач и Рlayboy
«Кринжуха» или креатив? Про тульский Пряник МЧС пишут Lenta, Двач и Рlayboy
В Тульской области почти месяц ищут 41-летнего мужчину
В Тульской области почти месяц ищут 41-летнего мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.