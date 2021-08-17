В Туле пройдёт международный Кубок губернатора по волейболу

В нём примут участие команды из трёх регионов России и Казахстана.

3, 4 и 5 сентября в манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоится Международный турнир «Кубок Губернатора по волейболу среди женских команд». Участие в нём примут:

«Тулица» (Тульская область),

«Динамо-АК БАРС» (Казань),

«Динамо» (Краснодар),

«Жетісу» (Казахстан).

«Жетісу» – 8-кратный Чемпион Казахстана, серебряный призёр клубного чемпионата Азии, 8-кратный обладатель Кубка Казахстана, 3-кратный обладатель Суперкубка Казахстана, обладатель «Кубка принцессы Таиланда».