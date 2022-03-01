Фото из архива Myslo.
Маршрутки Щёкино – Тула будут ходить по измененной схеме
Об этом рассказали в тульском минтрансе.
Принято решение о кольцевании схемы движения межмуниципальных маршрутов № 114к Щекино — Тула и № 117к Щекино — Тула, № 280 Тула — Щекино — Советск.
С 1 марта они будут доезжать до остановочного пункта «Ул. Мосина», а затем разворачиваться через ул. Набережная Дрейера.
По всем вопросам можно обратиться на телефон горячей линии ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» 8 (919) 070−26−81 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.