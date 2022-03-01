Маршрутки Щёкино – Тула будут ходить по измененной схеме

Фото из архива Myslo.

Об этом рассказали в тульском минтрансе.

Принято решение о кольцевании схемы движения межмуниципальных маршрутов № 114к Щекино — Тула и № 117к Щекино — Тула, № 280 Тула — Щекино — Советск.

С 1 марта они будут доезжать до остановочного пункта «Ул. Мосина», а затем разворачиваться через ул. Набережная Дрейера.