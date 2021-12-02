В Тульской области тяжелых больных коронавирусом будут перевозить в кислородных шлемах

Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

Территориальный Центр медицины катастроф получил аппарат для неинвазивной искусственной вентиляции легких, а также около 400 кислородных масок и 15 кислородных шлемов.

Новое оборудование купили за счет средств регионального бюджета.

Как сообщает пресс-служба минздрава Тульской области, транспортный аппарат ИВЛ позволит перевозить пациентов с тяжелым поражением легких и низким уровнем сатурации в тяжелом состоянии без риска ухудшения самочувствия.

— Новое оборудование даст дополнительное время на оказание необходимой помощи и обеспечит преемственность между скорой помощью и стационарным лечением — аналогичная технология используется в инфекционных госпиталях региона, — прокомментировал главный врач Центра медицины катастроф Сергей Мухин.

Отметим, что в Тульской области работает 137 бригад скорой медицинской помощи, 80 из них — эпидбригады. Ежедневно они обслуживают порядка 1400 вызовов.