Областная прокуратура проверит работу тульского морга

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Ситуацией с ненадлежащим хранением тел в тульском морге, о которой мы писали ранее, заинтересовалась региональная прокуратура. Напомним, на присланных в редакцию кадрах видно, что тела умерших вповалку лежат на полу, а новые стеллажи, предназначенные для их хранения, пустуют.

Директор департамента ведомственного контроля минздрава Тульской области Денис Зиганшин назвал подобное отношение к телам умерших недопустимым и заявил, что виновные будут привлечены к ответственности. Также по факту публикации будет проведена прокурорская проверка.