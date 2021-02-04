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Областная прокуратура проверит работу тульского морга
Фото из архива MySlo

Областная прокуратура проверит работу тульского морга

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ситуацией с ненадлежащим хранением тел в тульском морге, о которой мы писали ранее, заинтересовалась региональная прокуратура. Напомним, на присланных в редакцию кадрах видно, что тела умерших вповалку лежат на полу, а новые стеллажи, предназначенные для их хранения, пустуют.

Директор департамента ведомственного контроля минздрава Тульской области Денис Зиганшин назвал подобное отношение к телам умерших недопустимым и заявил, что виновные будут привлечены к ответственности. Также по факту публикации будет проведена прокурорская проверка.

Ирина Бацейкина

– На основании информации о хранении тел в Тульском бюро судебно-медицинской экспертизы на полу, получившей широкое освещение в СМИ, прокуратура Тульской области организовала проверку. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, – рассказала старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:30 +3
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