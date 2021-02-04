Областная прокуратура проверит работу тульского морга
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ситуацией с ненадлежащим хранением тел в тульском морге, о которой мы писали ранее, заинтересовалась региональная прокуратура. Напомним, на присланных в редакцию кадрах видно, что тела умерших вповалку лежат на полу, а новые стеллажи, предназначенные для их хранения, пустуют.
Директор департамента ведомственного контроля минздрава Тульской области Денис Зиганшин назвал подобное отношение к телам умерших недопустимым и заявил, что виновные будут привлечены к ответственности. Также по факту публикации будет проведена прокурорская проверка.
Ирина Бацейкина
– На основании информации о хранении тел в Тульском бюро судебно-медицинской экспертизы на полу, получившей широкое освещение в СМИ, прокуратура Тульской области организовала проверку. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, – рассказала старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина.