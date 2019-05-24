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В Тульской области стартовали «Дни МГИМО»
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области стартовали «Дни МГИМО»

Тульским школьникам и студентам рассказали о возможностях поступления в вуз и представили его факультеты.

В четверг, 23 мая, стартовали «Дни МГИМО в Тульской области». Открытие прошло на территории кластера «Октава». Перед сотнями школьников, студентов и их родителей развернулась масштабная мультимедийная экспозиция с презентациями факультетов МГИМО.

Преподаватели и студенты университета (в 1994 году институт получил статус университета и ввел двухступенчатую систему обучения «бакалавр – магистр». – Прим. авт.) подробно рассказали участникам об условиях поступления и обучения в вузе и совместных проектах с Тульской областью. Они убеждали, поступление в МГИМО – это не мечта, а вполне достижимая цель, и выпускники тульских школ доказывают это из года в год.

Сейчас в вузе обучаются 65 уроженцев Тульской области, и в следующем году их может быть еще больше. 

Проректор МГИМО по правовым и административным вопросам Сергей Шитьков:

Сергей Шитьков

– Мы приехали, чтобы поделиться своим счастьем. Нашему университету в этом году исполняется 75 лет. Многие ассоциируют наш вуз с подготовкой дипломатов, и мы приехали в Тулу, чтобы рассказать, как им стать. Помимо этого наш вуз готовит и других специалистов: экологов и управленцев, журналистов, социологов, специалистов по связям с общественностью и т.д. Но выпускников всех специальностей объединяет одно: прекрасные профессиональные знания и отличное владение двумя иностранными языками. Мы хотим, чтобы вы понимали: не нужно бояться поступать в МГИМО, нужно пробовать. Стать нашим студентом непросто, но возможно.

Ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов: 

Анатолий Торкунов

– Наша основная задача – найти талантливых ребят, которые придут к нам учиться. Со своей стороны мы предлагаем качественную подготовку кадров. Достаточно сказать, что 80% сотрудников министерства иностранных дел РФ – выпускники МГИМО. Важным является и то, что в списке международных рейтинговых агентств мы находимся на первом месте в мире по времени трудоустройства выпускников по специальности. Это значит, что работодатели любят наших ребят. 

Исторически сложилось так, что у нас учится много ребят из Тульской области. Мы знаем, что из этого региона приезжают славные ребята: подготовленные, мотивированные. С давних времен Тула – это город классных профессионалов, который подарил стране много выдающихся людей, в том числе в области дипломатии. Сейчас мы активно сотрудничаем с Тульской областью и не только проводим пропаганду, но и помогаем учителям, в том числе разрабатываем программы повышения квалификации по иностранным языкам и другим дисциплинам.

Первый день МГИМО в Тульской области прошел насыщенно. Помимо презентации университета ребят увлекли насыщенной программой.

Школьники и студенты поучаствовали в интеллектуальной викторине по экономике, парламентских играх, побывали на мастер-классах успешных людей и увидели концерт творческих коллективов студентов МГИМО.

Итоги первого дня МГИМО в Тульской области подвел губернатор Тульской области Алексей Дюмин: 

Алексей Дюмин

– Для тульских школьников это уникальная возможность познакомиться с одним из ведущих вузов страны, узнать о его факультетах и институтах, пообщаться с преподавателями и студентами. Уверен, что кто-то из присутствующих здесь ребят обязательно решит поступить в МГИМО, а те туляки, которые уже в нем учатся, станут высококлассными профессионалами и добьются больших успехов в жизни.

Как поступить в МГИМО? 

Ректор университета Анатолий Торкунов:

– Будущий студент МГИМО. в первую очередь, должен обладать трудолюбием. Конечно, важны и способности, но без трудолюбия успешным студентом стать не получится. Помимо аудиторных проводится много внеклассных занятий. Это связано с тем, что помимо профессии студенты изучают еще по два иностранных языка. В неделю у студентов выходит 12-18 часов чисто языковых занятий. И при этом нужно учить всё остальное.

Ребятам приходится тратить много времени на учебу, они даже обижаются, приводят в пример другие вузы, студенты которых успевают ходить по клубам, играть в футбол... Но потом понимают, что всё не зря, потраченное время стоит тех больших перспектив, которые открываются перед выпускниками университета.

Это всё нужно иметь в виду тем школьникам, которые в будущем хотят поступить в МГИМО, даже тем, кто сейчас учится в 7-8 классах. И помните, что все школьные предметы важны. Химия, физика, математика будут нужны вам, даже если вы планируете поступить на гуманитарную специальность.

 

24 мая «Дни МГИМО в Тульской области» продолжатся. Полную афишу события смотрите здесь

Галерея
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 1
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 2
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 3
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 4
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 5
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 6
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 7
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 8
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 9
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 10
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 11
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 12
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 13
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 14
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 15
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 16
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 17
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 18
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 19
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 20
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 21
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 22
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 23
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 24
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 25
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 26
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 27
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 28
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 29
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 30
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 31
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 32
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 33
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 34
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 35
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 36
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 37
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 38
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 39
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 40
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 41
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 42
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 43
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 44
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 45
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 46
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 47
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 48
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 49
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 50
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 51
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 52
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 53
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 54
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 55
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 56
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 57
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 58
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 59
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 60
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 61
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 62
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 63
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 64
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 65
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 66
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 67
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 68
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 69
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 70
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 71
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 72
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 73
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 74
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 75
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 76
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 77
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 78
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 79
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 80
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 81
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 82
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 83
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 84
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 85
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 86
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 87
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 88
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 89
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 90
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 91
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 92
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 93
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 94
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 95
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 96
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 97
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 98
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 99
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 100
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 101
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 102
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 103
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 104
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 105
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 106
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 107
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 108
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 109
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 110
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 111
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 112
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 113
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 114
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 115
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 116
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 117
Дни МГИМО в Тульской области. День первый, Фото: 118
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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 12:10 0
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