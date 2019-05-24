В Тульской области стартовали «Дни МГИМО»

Фото Алексея Пирязева.

В четверг, 23 мая, стартовали «Дни МГИМО в Тульской области». Открытие прошло на территории кластера «Октава». Перед сотнями школьников, студентов и их родителей развернулась масштабная мультимедийная экспозиция с презентациями факультетов МГИМО.

Преподаватели и студенты университета (в 1994 году институт получил статус университета и ввел двухступенчатую систему обучения «бакалавр – магистр». – Прим. авт.) подробно рассказали участникам об условиях поступления и обучения в вузе и совместных проектах с Тульской областью. Они убеждали, поступление в МГИМО – это не мечта, а вполне достижимая цель, и выпускники тульских школ доказывают это из года в год.

Сейчас в вузе обучаются 65 уроженцев Тульской области, и в следующем году их может быть еще больше.

Проректор МГИМО по правовым и административным вопросам Сергей Шитьков:

Сергей Шитьков – Мы приехали, чтобы поделиться своим счастьем. Нашему университету в этом году исполняется 75 лет. Многие ассоциируют наш вуз с подготовкой дипломатов, и мы приехали в Тулу, чтобы рассказать, как им стать. Помимо этого наш вуз готовит и других специалистов: экологов и управленцев, журналистов, социологов, специалистов по связям с общественностью и т.д. Но выпускников всех специальностей объединяет одно: прекрасные профессиональные знания и отличное владение двумя иностранными языками. Мы хотим, чтобы вы понимали: не нужно бояться поступать в МГИМО, нужно пробовать. Стать нашим студентом непросто, но возможно.

Ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов:

Анатолий Торкунов – Наша основная задача – найти талантливых ребят, которые придут к нам учиться. Со своей стороны мы предлагаем качественную подготовку кадров. Достаточно сказать, что 80% сотрудников министерства иностранных дел РФ – выпускники МГИМО. Важным является и то, что в списке международных рейтинговых агентств мы находимся на первом месте в мире по времени трудоустройства выпускников по специальности. Это значит, что работодатели любят наших ребят. Исторически сложилось так, что у нас учится много ребят из Тульской области. Мы знаем, что из этого региона приезжают славные ребята: подготовленные, мотивированные. С давних времен Тула – это город классных профессионалов, который подарил стране много выдающихся людей, в том числе в области дипломатии. Сейчас мы активно сотрудничаем с Тульской областью и не только проводим пропаганду, но и помогаем учителям, в том числе разрабатываем программы повышения квалификации по иностранным языкам и другим дисциплинам.

Первый день МГИМО в Тульской области прошел насыщенно. Помимо презентации университета ребят увлекли насыщенной программой.

Школьники и студенты поучаствовали в интеллектуальной викторине по экономике, парламентских играх, побывали на мастер-классах успешных людей и увидели концерт творческих коллективов студентов МГИМО.

Итоги первого дня МГИМО в Тульской области подвел губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин – Для тульских школьников это уникальная возможность познакомиться с одним из ведущих вузов страны, узнать о его факультетах и институтах, пообщаться с преподавателями и студентами. Уверен, что кто-то из присутствующих здесь ребят обязательно решит поступить в МГИМО, а те туляки, которые уже в нем учатся, станут высококлассными профессионалами и добьются больших успехов в жизни.

Как поступить в МГИМО?

Ректор университета Анатолий Торкунов:

– Будущий студент МГИМО. в первую очередь, должен обладать трудолюбием. Конечно, важны и способности, но без трудолюбия успешным студентом стать не получится. Помимо аудиторных проводится много внеклассных занятий. Это связано с тем, что помимо профессии студенты изучают еще по два иностранных языка. В неделю у студентов выходит 12-18 часов чисто языковых занятий. И при этом нужно учить всё остальное.

Ребятам приходится тратить много времени на учебу, они даже обижаются, приводят в пример другие вузы, студенты которых успевают ходить по клубам, играть в футбол... Но потом понимают, что всё не зря, потраченное время стоит тех больших перспектив, которые открываются перед выпускниками университета.

Это всё нужно иметь в виду тем школьникам, которые в будущем хотят поступить в МГИМО, даже тем, кто сейчас учится в 7-8 классах. И помните, что все школьные предметы важны. Химия, физика, математика будут нужны вам, даже если вы планируете поступить на гуманитарную специальность.

24 мая «Дни МГИМО в Тульской области» продолжатся. Полную афишу события смотрите здесь.