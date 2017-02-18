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В Туле открыта выставка «И в войну играли дети»

В Туле открыта выставка «И в войну играли дети»

Экспозицию разместили в модельной библиотеке им. В. Ф. Руднева.

В тульской модельной библиотеке имени В.Ф. Руднева открылась выставка «И в войну играли дети». Ее представила Татьяна Кулакова, руководитель школьного музея «Веков связующая нить» центра образования № 37 имени В. П. Храмченко.

Первая часть выставки «И в войну играли дети» состоит из фотографий, запечатлевших детей войны с любимыми игрушками в руках.

Игрушки самые разные: у кого-то фабричные, у кого-то сделанные из подручного материала – тряпочек, деревянных брусочков и досок.

Вторая часть экспозиции называется «Слова войны» и состоит из тринадцати кукольных композиций, которые показывают зрителю определенный период жизни обычной семьи в военное лихолетье, начиная с первого дня войны и до Победы. Посетители выставки могут познакомиться с фотографиями игрушек блокадного Ленинграда и военного Лондона.

Выставка продолжит свою работу до 10 марта 2017 года. Приглашаются все желающие.

Место проведения: Тула, улица Октябрьская, 201

Телефон: +7(4872)43?03-14, +7(4872)43?02-01

сегодня, в 14:20 +7
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