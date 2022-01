28 января: дом с вертикальным лесом и робот, который очень хочет стать баскетболистом

Доброе утро! Вот она – долгожданная пятница. Делитесь в комментариях своими зажигательными планами на выходные, а еще не забывайте читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. С пятницы по воскресенье в Туле будет идти снег, единственный день, когда в городе немного потеплеет, будет суббота. Столбики термометров покажут -1 градус. Во все остальные дни будет около -5 градусов.

Жилой дом с «вертикальным лесом» построили в Китае. По мнению архитекторов, такой дизайн позволит жителям быть рядом с природой, не выезжая за город.

«Вертикальный лес» по фасаду здания состоит из 404 деревьев, 4,6 тысячи кустарников и несколько видов трав и цветов. Они могут поглощать до 22 тонн углекислого газа и производить 11 тонн кислорода в год, пишет Designboom.

Жилой комплекс из двух зданий высотой 80 метров занимает 4,54 гектара. Дома построили в городском округе Хуанган китайской провинции Хубэй.

«Мы надеемся, что однажды у каждого будет возможность жить рядом с природой. Модель «вертикального леса» в жилых комплексах кардинально преобразит ландшафт будущих городов и изменит ожидания людей», – рассказал директор архитектурного бюро Stefano Boeri Architetti China Пьетро Чиоди.

Концепцию «вертикального леса» придумал итальянский архитектор Стефано Боэри в начале 2000-х годов. По его проекту в Милане построили два жилых дома с этажами, заставленными деревьями и растениями. Позже подобные здания стали появляться и в других странах.

Сегодня послушаем новую песню бывшего солиста дуэта Savage Garden, австралийского певца Даррена Хейза «Let’s Try Being in Love».

Видео с роботом CUE опубликовала в инстаграме Японская мужская профессиональная баскетбольная лига. Если раньше разработанный Toyota робот мог только делать броски в корзину, то теперь он научился вести мяч.

Инженеры при его создании вдохновлялись мангой «Slam Dunk». 207-сантиметровый CUE работает за счёт искусственного интеллекта и использует многочисленные датчики и сенсоры, чтобы распознать мяч и вычислить правильный угол броска или силу удара.

В 2018 году робот обыграл людей в соревновании по броскам баскетбольных мячей в кольцо.

Говорят, что настоящие преступники редко выглядят подозрительно и обычно, наоборот, вызывают своей внешностью полное доверие. Что ж, кажется, представители животного мира что-то знают об этом эффекте, потому что, нисколько не сомневаясь, устраивают похищения и грабёж средь бела дня! Коты, собаки, лошади и даже пернатые крадут чью-то еду и, даже если попадаются на месте преступления, не слишком раскаиваются. Вот, убедитесь!

Хорошего дня и вкусного настроения!