27 января: робот-краб-шпион и самое сложное оригами, на создание которого ушло 109 часов

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Британская компания John Downer Productions, специализирующаяся на съемках животных в дикой природе, создала робота-краба. Они отправили его шпионить за миграцией настоящей популяции красных крабов австралийского острова Рождества, пишет Laughing Squid.

Роботизированный краб, внешне очень похожий на настоящего, присоединился к 40 млн красных крабов. Их маршрут лежал из тропических лесов к побережью Индийского океана.

Внедрившись в отряд животных, робот начал вместе с ними перелазить через заборы, перебегать дорогу, а также спасаться от хищников и сородичей-каннибалов. Так авторы проекта хотели показать, какой сложный путь преодолевают крабы во время миграции.

Часть процесса создатели засняли самостоятельно. Необходимое для этого оборудование они оставили в месте, где самки крабов обычно носят икру. Ролик на ютьюб-канале John Downer Productions набрал уже более 580 тыс. просмотров.

Как отмечает TJournal, John Downer Productions уже несколько лет посылают роботизированных зверей-шпионов наблюдать за жизнью животных. В январе 2021-го компания отправила в джунгли гориллу и сняла реакцию стаи на нее — этот ролик попал в документальное шоу «Spy in the Wild» на Би-би-си.

Сегодня слушаем сингл «Curious» от шотландской инди-рок-группы Franz Ferdinand.

Оригами-художник из Финляндии Юхо Конккёля создал из листа бумаги 95 на 96 сантиметров композицию в виде дуэли двух рыцарей. Он сделал это без разрезов и надрывов, согнув бумагу больше 5 тысяч раз. Об этом Конккёля рассказал в посте на Reddit.

Художник также рассказал, что разработал больше 25 вариантов схем, а на разработку композиции ему потребовалось два с половиной года. В итоге у него получилось произведение высотой в 25 сантиметров. Чтобы доказать, что рыцари сложены из одного листа, Конккёля опубликовал таймлайпс с процессом создания работы.

Это не первая работа, которую делает Конккёля. На его ютуб-канале есть ролики, где он рассказывает о процессе создания оригами в виде самурая, персонажа из игры NieR Replicant и средневековых рыцаря и копейщика.

Пока все мы очаровываемся фотографиями котят и собак, есть и другие животные, которые нисколечки не уступают им в своей милашности. А ведь лошади, хомячки, козлята и даже белки способны составить конкуренцию более растиражированным питомцам. Для этого им нужно просто быть собой — и все сердечки людей тут же будут принадлежать им. Не верите? Сейчас докажем!

Хорошего дня и улыбчивого настроения!