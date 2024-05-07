Первый в истории двойной огненный таран совершил туляк

Летчик военно-морской авиации Балтийского флота Василий Логинович Новиков был удостоен за свой подвиг звания Героя России только в 1995 году, хотя его однополчане, пока были живы, добивались этого многие десятилетия.

О нем вообще до недавнего времени было известно несправедливо мало. Только сейчас появилась возможность подробнее рассказать об этом мужественном человеке, погибшем в первые дни войны.

Гордость подразделения

Тогда, сразу после 22 июня, конечно было не до наград и достойных оценок выдающегося мужества наших солдат. Даже в семью Василия Логиновича Звезда Героя шла долго. Оказывается, по существовавшему положению, Звезду можно было передать только детям. Но в 1995-м дочерей уже тоже не было в живых. И вот сейчас восстановить историческую справедливость помог губернатор Тульской области Алексей Дюмин. При его поддержке удалось подтвердить факт награждения Василия Новикова высшей государственной наградой, и она будет вручена внучке Героя Ольге Ходаковой.



Василий Новиков.

Также по ходатайству губернатора в считанные дни получен целый пакет документов из архива Министерства обороны, касающихся Василия Новикова. Благодаря этому удалось, например, установить точную дату его рождения – 27 февраля 1915 года. Как ни покажется кому-то странным, но точные даты рождения наших Героев Советского Союза есть далеко не у всех. В наградных документах иногда указывался только год, как это было и в случае с Василием Новиковым.

Теперь же известны не только родители – сельца Гурьева Одоевского уезда крестьянин Логин Максимов Новиков и законная жена его Мария Никитина, но даже и восприемники, то есть крестные родители младенца Василия: крестьянин сельца Варваринского Павел Никитин Страхов и сельца Гурьева Евграфа Иларионова Ломова жена Анна Петрова.

До войны окончил он семилетку – немало по тем временам, работал в Туле. В июне 1940 года был призван в Красную армию. Окончил Объединенную школу младших авиационных специалистов в мае 1941 года и отправился служить воздушным стрелком-радистом экипажа самолета ДБ-3Т 1-го минно-торпедного авиаполка 8-й минно-торпедной авиабригады Краснознамённого Балтийского флота.

Часть эта была очень даже не рядовой. В финскую войну командиром эскадрильи 1-го минно-торпедного авиаполка 8-й бомбардировочной авиационной бригады был знаменитый летчик-ас, Герой Советского Союза еще за финскую кампанию, туляк Николай Токарев. Его Третья особая эскадрилья бомбардировщиков считалась лучшей на Балтике. Она могла летать в любых условиях, днем и ночью, с радиусом полета в 600-800 километров.



Командир экипажа П. Игашев.

Василий Новиков летал в составе экипажа младшего лейтенанта Петра Игашева. В официальной истории полка младшего лейтенанта Петра Степановича Игашева называли «гордостью подразделения». Их экипаж с первых дней войны обеспечивал выполнение боевых задач в атаках наступающих гитлеровских войск в районе Мемеля и Кенигсберга, в бомбардировках транспортов, высаживавших десант в районе Либавы.

Шли в бой без прикрытия

Благодаря полученным рассекреченным теперь документам тот день 30 июня 1941 года, который стал последним днем жизни Василия Логиновича Новикова, известен в деталях. У нас есть уникальная возможность понять всю тяжесть этого дня, и какие это невероятные несгибаемые люди.

В операции в районе Двинска с задачей задержать продвижение мотомехчастей противника участвовало 63 самолета, из них 32 – первого авиаполка. Задача по нанесению бомбардировочного удара по танкам и войскам противника в районе города Двинска была поставлена в день проведения операции начальником штаба ВВС Краснознаменного Балтийского флота по прямому проводу из Таллина. Точнее даже в ночь. Приказ пришел в районе часа ночи. Предварительно на разведку танков противника на линии фронта в районе города Двинск послать одно-два звена разведчиков – «разведать и бить». Бомбить с небольших высот. Так оно и было.

Согласно отчетам, бомбили с высоты 250-450 метров, то есть летали почти над головами врага.

В 7.26 утра два самолета вылетели на разведку, третий не смог взлететь из-за неисправности. В 8.40 в районе Мадона самолеты попали в полосу низкой облачности и дождя. На дорогах, ведущих к Двинску, самолеты-разведчики обнаружили большое скопление пехоты, мотомехчастей и артиллерии на конной тяге, которые двигались к южному берегу Двины. На машинах летчики наблюдали красные полотнища с белым кругом, и в центре свастику.



Бомбардировщик ДБ-3Т, на котором летал Василий Новиков.

Создавшаяся напряженная обстановка требовала немедленного вылета, и был получен приказ вылетать для бомбоудара по танкам и скоплениям войск, не дожидаясь возвращения самолетов-разведчиков. Только потом появлялись данные самолетов разведки, а также от экипажей, возвратившихся с задания. Вылетали поэскадрильно, по 6-9 самолетов.

Метеоусловия были очень плохими: низкая облачность, слабая видимость, местами дождь. Чуть благоприятнее для полетов погода оказалась только в районе цели. Шесть самолетов попали в полосу дождя и плохой видимости и вернулись на аэродром, не выполнив задания. Бомбы были сброшены в болото. По этой же причине два самолета оторвались от эскадрильи, потеряли ориентировку и произвели вынужденную посадку в восемь вечера на аэродроме Старая Русса с бомбами.

Экипажи, согласно отчету о боевой работе, не знали точно расположения наших войск и мест сосредоточения частей противника. В результате чего самолетам приходилось продолжительное время находиться на поле боя на низкой высоте, что позволило противнику ввести в действие зенитные пулеметы.



Памятник экипажу ДБ-3Т в Даугавпилсе.

Летчиков поначалу заверили, что истребителей в районе цели нет, однако они появились сразу после первого бомбоудара – до 30 самолетов. В отдельных случаях немцы преследовали советские бомбардировщики до 80 километров вглубь нашей территории. Самолеты балтийцев, скрываясь от атак врага, уходили в облака, но это дало возможность истребителям противника уничтожать выходящие из облаков одиночные самолеты.

Второй удар по врагу наносила 1-я авиаэскадрилья капитана Челнокова, в которую входил экипаж Игашева. Как указано в отчете о боевой работе 1-го гвардейского минно-торпедного авиаполка, «штурмана производили одиночные заходы и были отвлечены от наблюдения за воздухом, а стрелки-радисты увлеклись обстрелом наземных войск и к отражению атак истребителей противника приступили с опозданием. Инициатива боя была на стороне противника, все же стрелками-радистами авиаэскадрилий было сбито в этом бою 7 истребителей противника».

Только один самолет потеряла 5-я эскадрилья – по причине того, что наносила удар последней и истребители противника из-за продолжительности бомбардировочных налетов уже ушли на дозаправку горючим.

«Потери, понесенные наземными войсками противника огромны, – отмечалось в отчете. – По докладу всех прилетавших экипажей наблюдалось прямое попадание бомб в колонны танков и автотранспорта. Несмотря на тяжелые потери, понесенные полком, боевая задача была выполнена. Движение противника было задержано, расстроен его боевой порядок и дезорганизовано управление, что облегчило проведение боевых операций нашими наземными войсками. Экипажи летчиков Игашева, Кудинова, Копылова, Абраменко, Тяжельникова, Дроздова, Борисенко, Смирнова, Серебрякова вступили в воздушный бой с превосходящими силами врага, причинив ему большие потери и только после этого погибли смертью храбрых патриотов родины».

Было сбито 12 истребителей противника типа Ме-109 и потеряно полком 13 самолетов и 10 экипажей.

В отчете также указывалось, что понесенные эскадрильей потери произошли по причине отсутствия истребителей прикрытия и также по причине отсутствия наблюдения за воздухом. Истребители для сопровождения и прикрытия бомбардировщиков в районе действия штабом КБФ выделены не были вообще. Наверное, и возможности такой не имелось.

При этом в выводах по итогам боя командование полка отмечало, что бомбардировочному удару должны предшествовать штурмовые действия по зенитным точкам противника, а полет бомбардировочной авиации по маршруту и действия в районе цели должны прикрываться истребительной авиацией. Причем, количество истребителей должно в два раза превышать число действующих бомбардировщиков.

Первый в истории войны таран

Экипаж дальнего бомбардировщика в составе летчика младшего лейтенанта П. С. Игашева, штурмана лейтенанта Д. Г. Парфенова, бортстрелков В. Л. Новикова и А. М. Хохлачева выполнял боевую задачу по нанесению бомбового удара по мосту в районе города Двинска.

«По сигналу ведущего бомбардировщика на головы гитлеровцев полетел весь бомбовый груз, – рассказывается в официальной истории полка. – Огромной силы взрывы разрушали переправы через Западную Двину. В реку падали танки, автомашины, орудия, солдаты и офицеры. Об этом налете советских бомбардировщиков фашистские головорезы долго будут помнить».

После уничтожения моста самолет был атакован тремя истребителями Me-109F, по другой версии, четырьмя истребителями. В бою самолет Игашева загорелся. Будучи в безвыходном положении Игашев повернул свой самолет навстречу врагу и крылом снес хвостовое оперение одного «мессершмита».

У экипажа еще была возможность покинуть горящий самолет, однако летчики направили его в центр мотоколонны врага.



Памятник экипажу ДБ-3Т в посёлке Крауя.

Так на девятый день войны впервые в истории авиации был совершен двойной таран – воздушной и наземной цели в одном бою. И первый в истории той войны воздушный таран бомбардировщика против вражеского истребителя.

Можно сказать, что экипаж Игашева повторил подвиг экипажа Гастелло, совершенный четырьмя днями ранее. Но практически наверняка они о нем ничего не знали. О Гастелло впервые было рассказано в вечерней сводке Совинформбюро лишь 5 июля 1941 года. Так что это был их личный подвиг и их личное решение.

Из всего экипажа выжил только Петр Игашев. Он был захвачен в плен и находился в лагере военнопленных. В октябре 1941 года передан в гестапо. Расстрелян после 8 октября 1941 года на учебном стрелковом полигоне школы снайперов СС, в качестве живой мишени, под г. Хабертсхаузен в Баварии.

После войны школьники секции «Поиск» из Даугавпилса вместе с учителем В. Фроловым нашли останки летчиков, и они были перезахоронены в городе.

В 1968 году близ пос. Науене, где погиб экипаж Игашева, установили обелиск. Впоследствии он был заменен на гранитную стелу. В 1971 году в Даугавпилсе была открыта мемориальная доска в честь П. Игашева, его именем названа одна из улиц города.

В каком состоянии памятник сейчас, и цел ли он вообще трудно сказать. Известно лишь, что решением Кабинета министров Латвии от 14 июля 2022 г. памятник значится в списке «демонтируемых объектов на территории Латвийской Республики, прославляющих советский и нацистский режимы» со сроком демонтажа до 15 ноября 2022 года.

Однополчане долго добивались представления экипажа к званию Героев Советского Союза. Но 7 мая 1970 года весь экипаж был посмертно награжден орденами Отечественной войны I степени.

Только 6 июля 1995 года Указом Президента РФ «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» экипажу торпедоносца (младший лейтенант Игашов Пётр Степанович, лейтенант Парфёнов Дмитрий Георгиевич, младший лейтенант Хохлачёв Александр Митрофанович, краснофлотец Новиков Василий Логинович) было посмертно присвоено звание Героев Российской Федерации.

Награда рязанца Петра Игашева была передана на вечное хранение в Касимовский краеведческий музей. В этом городе есть и улица имени Игашева.

А вот Звезда Героя Василия Логиновича Новикова теперь будет почетной реликвией в семье его наследников.

2 мая в Дубенском краеведческом музее состоялся Урок мужества, посвященный Герою России Василию Новикову. В нем приняли участие юнармейцы Дубенского района. Сотрудники музея рассказали ребятам о подвиге их земляка и о сохранении исторической памяти поколения, отстаивавшего независимость нашей страны в Великой Отечественной войне.