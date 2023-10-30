  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Тусовки
  4. Вечеринки
  5. Вечеринка «Music Маскарад-2023» в лицах: это вам не Тыквенный Спас! - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Вечеринка «Music Маскарад-2023» в лицах: это вам не Тыквенный Спас!
Фото Sodomelle Flavian

Вечеринка «Music Маскарад-2023» в лицах: это вам не Тыквенный Спас!

28 октября в кластере «Октава» отгремела костюмированная вечеринка «Music Маскарад-2023». Костюмы были просто отпадные!

Вечеринка с концертом проходит уже второй год подряд, и, возможно, станет своеобразной тульской традицией.

В этом году «Маскарад» собрал яркую и веселую публику от мала до велика, многие приходили целыми семьями. 

Музыкальная программа вечера дала настоящий рок! Открыли концерт студенты музыкальной студии MUSIC MASTER с убойными каверами и яркими образами. Лаборатория танцев X-LAB в образах зомби станцевала даже легендарный триллер Майкла Джексона.

Продолжили группы:

  • «Двойной подвох» (приз зрительских симпатий — фестиваля Молотняк-2023).
  • ХОМЯКИШИ — юные музыканты выступили в образах из «Алисы в стране чудес».
  • ОНИМ — дебютное выступление и новый проект потрясающего вокалиста Михаила Козленко в жанре поп-рок.
  •  SCREAMPIE — веселые тульские глэм-рокеры.
  • «Омайгад» — любимая группа тульской молодежи удивила бесподобными образами. Фронтгёрл Сабина была в образе Сейлор-Мун с длинными неоновыми хвостами и ярком гриме.
Смотрите зажигательный фоторепортаж с концертной части от фотографа Марии Петнюнас: 
Галерея
показать все фотографии

В традиционном «Параде тыкв» поучаствовали 23 тыквы хендмейд. А победа досталась семье с псевдонимом Тыквенко (мама, папа, дочка). Их образы и добрые тыквы больше всего понравились зрителям.

Традиционно на вечеринке прошел конкурс костюмов. Самые оригинальные получили в подарок билеты в Ледовый дворец на хоккейный матч тульской команды АКМ.

Какие костюмы теперь в тренде, узнайте из фоторепортажа Sodomelle Flavian:

Галерея
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 14:16 +1
Другие статьи по темам
Событие
вечеринка Music Маскарад 2023
Место
ТулаОктава
Как перезаключить «газовый» договор: 10 наивных вопросов «Тулагоргазу»
Как перезаключить «газовый» договор: 10 наивных вопросов «Тулагоргазу»
Шотландцы, сфинксы, мейн-куны: в Туле состоялась выставка кошек
Шотландцы, сфинксы, мейн-куны: в Туле состоялась выставка кошек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

;