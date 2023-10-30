Вечеринка «Music Маскарад-2023» в лицах: это вам не Тыквенный Спас!

Фото Sodomelle Flavian

28 октября в кластере «Октава» отгремела костюмированная вечеринка «Music Маскарад-2023». Костюмы были просто отпадные!

Вечеринка с концертом проходит уже второй год подряд, и, возможно, станет своеобразной тульской традицией.

В этом году «Маскарад» собрал яркую и веселую публику от мала до велика, многие приходили целыми семьями.

Музыкальная программа вечера дала настоящий рок! Открыли концерт студенты музыкальной студии MUSIC MASTER с убойными каверами и яркими образами. Лаборатория танцев X-LAB в образах зомби станцевала даже легендарный триллер Майкла Джексона.

Продолжили группы:

«Двойной подвох» (приз зрительских симпатий — фестиваля Молотняк-2023).

(приз зрительских симпатий — фестиваля Молотняк-2023). ХОМЯКИШИ — юные музыканты выступили в образах из «Алисы в стране чудес».

— юные музыканты выступили в образах из «Алисы в стране чудес». ОНИМ — дебютное выступление и новый проект потрясающего вокалиста Михаила Козленко в жанре поп-рок.

— дебютное выступление и новый проект потрясающего вокалиста Михаила Козленко в жанре поп-рок. SCREAMPIE — веселые тульские глэм-рокеры.

— веселые тульские глэм-рокеры. «Омайгад» — любимая группа тульской молодежи удивила бесподобными образами. Фронтгёрл Сабина была в образе Сейлор-Мун с длинными неоновыми хвостами и ярком гриме.

Смотрите зажигательный фоторепортаж с концертной части от фотографа Марии Петнюнас:

В традиционном «Параде тыкв» поучаствовали 23 тыквы хендмейд. А победа досталась семье с псевдонимом Тыквенко (мама, папа, дочка). Их образы и добрые тыквы больше всего понравились зрителям.

Традиционно на вечеринке прошел конкурс костюмов. Самые оригинальные получили в подарок билеты в Ледовый дворец на хоккейный матч тульской команды АКМ.

Какие костюмы теперь в тренде, узнайте из фоторепортажа Sodomelle Flavian: