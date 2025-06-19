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В Алексине появится завод по производству универсального заменителя крови
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Алексине появится завод по производству универсального заменителя крови

Сообщается, что в сфере ветеринарии это важный и прорывной проект.

19 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение подписали губернатор Дмитрий Миляев и генеральный директор ООО «Инновационное предприятие НОВА» Сергей Гаубэ.

Компания с 2020 года реализует инвестиционный проект на территории опережающего развития «Алексин». Первая очередь завода введена в эксплуатацию в конце прошлого года. Предприятие выпускает товары из пластика и металла, в том числе комплектующие для систем контроля уровня сахара в крови, детские товары и другую продукцию промышленного и бытового назначения.

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— Сегодня мы подписали с компанией соглашение о строительстве второй очереди производства пресс-форм для литья пластмасс и комплектующих из полимерных материалов. А также о строительстве завода по производству универсального заменителя крови. В сфере ветеринарии это очень важный и прорывной проект. Инвестиции в оба проекта составят более 3 млрд рублей, будет создано порядка 230 рабочих мест, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Правительство Тульской области продолжит оказывать компании всестороннюю поддержку и необходимое содействие для быстрой и эффективной реализации проекта.

Сюжет: ПМЭФ-2025
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