Многострадальный ремонт театра кукол: рабочие приступили к реконструкции фасада

Фото Алексея Пирязева.

Сейчас ведутся подготовительные работы по реставрации фасада здания Тульского государственного театра кукол: установлены бетонные блоки, готовятся к возведению строительные леса. По информации строителей, работы по реконструкции идут в соответствии с графиком.

Ремонт в здании Тульского театра кукол начался еще в 2022 году. На него было выделено более 163 млн рублей, ранее на первоочередное восстановление разрушающейся кровли выделяли еще 8 млн. Итоговой цифрой стала сумма почти в 300 млн рублей.

Здание было построено в XVIII веке. Это один из старейших объектов культурного наследия Тулы. Ремонт должны были завершить еще в июне 2023 года, но сроки перенесли на 2024 год.

Осенью прошлого года объект проверяла прокуратура и выяснила, что подрядчик нарушил строительные нормы, из-за чего в здании со двора рухнула стена.

Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия). Общую сумму причиненного подрядчиком ущерба оценили в 7,7 млн рублей.

Однако, как стало известно Myslo, впоследствии СК прекратил уголовное дело.

Контракт с подрядчиком - столичной компанией АО «ТСНРУ» - расторгли в одностороннем порядке. Застройщик подал иск в Арбитражный суд к Тульскому государственному театру кукол, требуя признать это решение незаконным, а также выплатить сумму в 51 млн рублей. Судебное решение пока не вынесено.