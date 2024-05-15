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Многострадальный ремонт театра кукол: рабочие приступили к реконструкции фасада
Фото Алексея Пирязева.

Многострадальный ремонт театра кукол: рабочие приступили к реконструкции фасада

Уголовное дело против подрядчика прекращено, ремонт обещают завершить в 2024-м.

Сейчас ведутся подготовительные работы по реставрации фасада здания Тульского государственного театра кукол: установлены бетонные блоки, готовятся к возведению строительные леса. По информации строителей, работы по реконструкции идут в соответствии с графиком.

Ремонт в здании Тульского театра кукол начался еще в 2022 году. На него было выделено более 163 млн рублей, ранее на первоочередное восстановление разрушающейся кровли выделяли еще 8 млн. Итоговой цифрой стала сумма почти в 300 млн рублей. 

Здание было построено в XVIII веке. Это один из старейших объектов культурного наследия Тулы. Ремонт должны были завершить еще в июне 2023 года, но сроки перенесли на 2024 год

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Осенью прошлого года объект проверяла прокуратура и выяснила, что подрядчик нарушил строительные нормы, из-за чего в здании со двора рухнула стена.

Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия). Общую сумму причиненного подрядчиком ущерба оценили в 7,7 млн рублей.

Однако, как стало известно Myslo, впоследствии СК прекратил уголовное дело.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/b0/8e/5c5e-da67-408d-b23b-f3ccdf19343f/eb1ce6af-6782-4778-854c-a9ac174df909.jpg

Контракт с подрядчиком - столичной компанией АО «ТСНРУ» - расторгли в одностороннем порядке. Застройщик подал иск в Арбитражный суд к Тульскому государственному театру кукол, требуя признать это решение незаконным, а также выплатить сумму в 51 млн рублей. Судебное решение пока не вынесено.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 16:25 0
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