Наглый посетитель пивного магазина украл банку с чаевыми и попал на видео

Фото группы «Тула Жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Вряд ли его привлекут к ответственности, даже если узнают. Пусть хотя бы ему станет стыдно.

Камеры видеонаблюдения одного из пивных магазинов Тулы зафиксировала бесчестную ситуацию: кассир отвернулась, чтобы налить покупателю пива, а он в это время заметил в банке с чаевыми деньги и тут же их себе прикарманил. Отчетливо видно, что покупатель действует решительно: он очень хочет унести с собой и пиво, и «чай».