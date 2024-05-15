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Наглый посетитель пивного магазина украл банку с чаевыми и попал на видео
Фото группы «Тула Жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Наглый посетитель пивного магазина украл банку с чаевыми и попал на видео

Вряд ли его привлекут к ответственности, даже если узнают. Пусть хотя бы ему станет стыдно.

Камеры видеонаблюдения одного из пивных магазинов Тулы зафиксировала бесчестную ситуацию: кассир отвернулась, чтобы налить покупателю пива, а он в это время заметил в банке с чаевыми деньги и тут же их себе прикарманил. Отчетливо видно, что покупатель действует решительно: он очень хочет унести с собой и пиво, и «чай».

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