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В Туле при ремонте Театра кукол рухнула стена: возбуждено уголовное дело
Фото: vk.com/overhear.tula

В Туле при ремонте Театра кукол рухнула стена: возбуждено уголовное дело

Общую сумму причиненного подрядчиком ущерба оценили в 7,7 млн рублей.

Прокуратура проверила, как проводился ремонт в Тульском государственном театре кукол. Выяснилось, что подрядчик нарушил строительные нормы, правила и научно-проектную документацию. Это привело к разрушению кирпичной стены здания и необходимости восстановления кирпичной исторической кладки на площади 334,5 кв. м.

Причиненный объекту культурного наследия ущерб оценили в 7,7 млн рублей.

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«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия)», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

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Напомним, ремонт здания начался в мае 2022 года и должен был завершиться в июне 2023 года. На сайте госзакупок указано, что работы оценили в 158 млн 310 тысяч рублей.

В августе этого года стало известно, что глава регионального кабмина Вячеслав Федорищев подписал документ, согласно которому срок ввода в эксплуатацию здания Театра кукол на ул. Советской переносится на декабрь 2023 года.

Изменилась и стоимость работ. Она выросла примерно на 35 млн рублей и составит 294 506 530 рублей. Часть этой суммы — почти 188 млн рублей — была выделена в прошлом году. Полный текст документа можно найти здесь.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. В настоящее время работы ведет новый подрядчик.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 13:04 +4
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