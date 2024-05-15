Фанат пьяной езды из Богородицка лишился Chevrolet Niva

В Богородицке 55-летний местный житель признан виновным в повторном управлении автомобиля в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 1 марта мужчина, ранее попадавшийся пьяным за рулем, снова сел в Chevrolet Niva в нетрезвом виде. После непродолжительной поездки по городу он был задержан сотрудниками ОГИБДД.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде года принудительных работ с удержанием 20% из заработной платы ежемесячно. Кроме этого, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет 6 месяцев.

Его автомобиль Chevrolet Niva конфискован в доход государства.