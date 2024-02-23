Московская компания требует взыскать с Тульского театра кукол более 51 млн рублей

Компания АО «ТСНРУ» подала иск в Арбитражный суд Тульской области к АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк» и Государственному учреждению культуры Тульской области «Тульский государственный театр кукол». Соответствующие документы находятся в картотеке суда.

Акционерное общество требует взыскать с учреждения культуры сумму в размере более 51 млн рублей. Арбитражный суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. Предварительное заседание назначено на 21 марта. Конкретная суть претензий не уточняется.

Напомним, ремонтные работы в здании тульского Театра кукол начались весной 2021 года. Оно построено в XVIII веке и является одним из старейших объектов культурного наследия города. Работы должны были завершить в июне 2023 года, но сроки перенесли на 2024 год.

Осенью прошлого года прокуратура проверила, как проводился ремонт в Тульском государственном театре кукол. Подрядчик нарушил строительные нормы, что привело к разрушению кирпичной стены здания и необходимости восстановления кирпичной исторической кладки на площади 334,5 кв. м.

Согласно открытым данным компания АО «ТСНРУ» зарегистрирована в Москве.