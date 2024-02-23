  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Московская компания требует взыскать с Тульского театра кукол более 51 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Московская компания требует взыскать с Тульского театра кукол более 51 млн рублей

Московская компания требует взыскать с Тульского театра кукол более 51 млн рублей

Обращение зарегистрировали 21 февраля.

Компания АО «ТСНРУ» подала иск в Арбитражный суд Тульской области к АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк» и Государственному учреждению культуры Тульской области «Тульский государственный театр кукол». Соответствующие документы находятся в картотеке суда.

Акционерное общество требует взыскать с учреждения культуры сумму в размере более 51 млн рублей. Арбитражный суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. Предварительное заседание назначено на 21 марта. Конкретная суть претензий не уточняется. 

Напомним, ремонтные работы в здании тульского Театра кукол начались весной 2021 года. Оно построено в XVIII веке и является одним из старейших объектов культурного наследия города. Работы должны были завершить в июне 2023 года, но сроки перенесли на 2024 год.

Осенью прошлого года прокуратура проверила, как проводился ремонт в Тульском государственном театре кукол. Подрядчик нарушил строительные нормы, что привело к разрушению кирпичной стены здания и необходимости восстановления кирпичной исторической кладки на площади 334,5 кв. м.

Согласно открытым данным компания АО «ТСНРУ» зарегистрирована в Москве. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 21:04 0
Другие статьи по темам
Место
Тульский театр куколарбитражный суд Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ближайшие часы Тулу накроет сильный ветер
В ближайшие часы Тулу накроет сильный ветер
Жителя Донского привлекли за публикацию запрещенных татуировок
Жителя Донского привлекли за публикацию запрещенных татуировок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.