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Тракторы, хрюшки и бассейны с осетрами: какие фермы продаются в Тульской области
Фото: avito.ru

Тракторы, хрюшки и бассейны с осетрами: какие фермы продаются в Тульской области

Представляем нашу очередную подборку интернет-объявлений!

Недавно мы выясняли, какие личные подсобные хозяйства можно купить в Тульской области. Но что делать, если «тяга к земле» сочетается с деловым размахом и желанием полностью посвятить себя сельскому хозяйству? Вариант один – купить ферму!

По данным «Авито», в Тульской области выставлены на продажу около 30 ферм, большинство из которых находятся в аварийном состоянии. Мы выбрали объекты, наиболее пригодные для ведения сельского хозяйства. Поехали!

 

Самый дешевый вариант сегодняшнего обзора находится в пос. Санталовский Ясногорского района. Это ферма на 400 голов крупного рогатого скота с земельным участком и асфальтированным подъездом.

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Площадь фермы – 3000 кв. м, общая площадь земли – 1,8 га. Подведено электричество 220-380 Вт. Вода от скважины, газа нет. Продавец пишет, что участок и ферма полностью оформлены, никаких юридических проблем нет.

 

Если парному мясу вы предпочитаете рыбу – обратите внимание на рыбоводную ферму в д. Сине-Тулица. Предприятие расположено на участке площадью 31 сотка со статусом «личное подсобное хозяйство.

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Вместе с землёй новый владелец получит систему из девяти бассейнов для разведения рыб любых пород (в том числе осетровых), котельную, зимовальный уличный водоём и колодец со скважиной.

Участок благоустроен, подведено электричество с резервным источником питания. Ферма способна «выдавать» до 8 тонн осетровых в год. Цена – 8,6 млн рублей, уместен небольшой торг.

 

В д. Михайловка Суворовского района за 14 млн рублей выставлено на продажу фермерское хозяйство на 300 голов. Участок на 22 га, можно расширить до 570 гa. К ферме проложен новый асфальт.

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По периметру 8 га установлен забор с колючей проволоки, проведено электричество, своя скважина и колодец. На территории – жильё для персонала, душевые, тёплый туалет. Всё отапливается дровами. Есть стойловое оборудование на сто коров с поилкой, установлена транспортерная лента для удаления навоза.

 

Добавив 1 млн рублей, можно приобрести комплекс зданий свободного назначения (бывшие фермы) в пос. М. Горького (Чернский район). В его состав входит земельный участок площадью 28500 кв. м., четыре здания площадью от 210 до 730 кв. м., а также подсобное помещение и домик для охраны.

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Все здания требуют ремонта. Из коммуникаций – электричество 220-380 Вт, водопровод, газ проходит по границе участка. Хороший асфальтированный подъезд, территория выложена дорожными плитами. Владелец согласен на продажу по частям.

 

Самая дорогая ферма сегодняшней подборки стоит вдвое дороже предыдущей – 30 млн рублей. Она расположена в с. Хавки Венёвского района. Это огромный комплекс, в собственности 86 га земли. Можно докупить ещё 40 га по соседству. На территории два корпуса (зимний и летний), есть разрешение на строительство третьего.

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Имеется хранилище для корма, мини-бойня, 3 комнаты для проживания, кухня, 2 санузла, беседка, видеонаблюдение. Проведено электричество (по счётчику), своя скважина, можно провести газ. В стоимость входят 100 голов крупнорогатого скота, 50 коз и баранов, 3 лошади и 2 трактора.

А вы хотели бы заняться фермерством, друзья? Делитесь мнениями в комментариях!

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