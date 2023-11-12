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В Музее оружия состоялся форум «Наследники великой Победы. Сила V правде»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Музее оружия состоялся форум «Наследники великой Победы. Сила V правде»

Мероприятие было организовано региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Форум призван увековечить память воинов, которые в разные периоды истории самоотверженно защищали и защищают Отечество. Участников приветствовал замминистра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Илья Родичев. Он зачитал приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина: 

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– Очень важно, что ветераны тульского «Боевого братства» проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, в том числе в рамках этого форума. Многое делают для сохранения исторической памяти, укрепления духовно-нравственных основ общества, поддержки семей погибших боевых товарищей. Спасибо вам за этот благородный труд. Ваши ратные подвиги, мужество и высокая доблесть служат примером истинной любви к Родине.

Отличившиеся члены организации были отмечены наградами.

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