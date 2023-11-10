  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области упростили заключение договора на газ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области упростили заключение договора на газ
Фото Алексея Пирязева

В Тульской области упростили заключение договора на газ

Можно заранее распечатать и заполнить форму договора.

Для удобства жителей АО «Тулагоргаз» и АО «Газпром газораспределение Тула» готовы принимать от них не только заявки, но и уже подготовленные проекты договоров.

Необходимо распечатать и заполнить форму договора, размещенную на сайтах государственной жилищной инспекции Тульской области и газораспределительных организаций.

Для АО «Тулагоргаз» (для жителей Тулы) по ссылке.

Можно использовать QR-код:

Снимок экрана 2023-11-10 170414.png

Для АО «Газпром газораспределение Тула» (для жителей муниципалитетов) по ссылке.

Можно использовать QR-код:

Снимок экрана 2023-11-10 170524.png

Необходимо заполнить и подписать договор в двух экземплярах, указав паспортные данные, СНИЛС, ИНН, приложить к ним ксерокопии паспорта и документа о праве собственности (либо договора социального найма) и сдать в газораспределительную организацию.

В Туле для приема документов работают специальные ящики. Они установлены:

  • в магазинах «Домашний очаг» на ул. М. Тореза, 5 и ул. Кирова, 17;
  • в Едином центре предоставления услуг АО «Тулагоргаз» и в корпусе № 2 здания АО «Тулагоргаз» на ул. М. Тореза, 5.

Со следующей недели дополнительные боксы начнут работать в администрациях территориальных округов Тулы, подразделениях ОЕИРЦ и «ТНС энерго Тула» на ул. Каминского, 31-а.

Кроме того, многие управляющие компании Тулы готовы принять проекты договоров с прилагаемыми документами и передать их в газораспределительные организации. Перечень УК размещен по ссылке.

Сюжет: Перезаключение газового договора
По каким адресам тулякам в ноябре отключат газ
Жизнь Тулы и области
По каким адресам тулякам в ноябре отключат газ
7 ноября, в 15:52, 16 8951 1
«Пора вмешаться правительству!»: туляки просят решить вопрос с очередями в горгаз
Жизнь Тулы и области
«Пора вмешаться правительству!»: туляки просят решить вопрос с очередями в горгаз
7 ноября, в 12:05, 218 18801 -17
«Тулагоргаз» поставил боксы, где можно оставить копии документов для перезаключения договоров
Жизнь Тулы и области
«Тулагоргаз» поставил боксы, где можно оставить копии документов для перезаключения договоров
3 ноября, в 15:49, 156 17858 -13
Как перезаключить «газовый» договор: 10 наивных вопросов «Тулагоргазу»
Обзоры / Инструкция
Как перезаключить «газовый» договор: 10 наивных вопросов «Тулагоргазу»
30 октября, в 14:24, 78 43392 -12
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф:
сегодня, в 17:03 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
договор на газтулагоргаз

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пожар в подземном переходе на ул. Мосина: угрозы для пешеходов сейчас нет
Пожар в подземном переходе на ул. Мосина: угрозы для пешеходов сейчас нет
Сотрудники ФСБ провели обыски у тульского производителя медицинского спирта
Сотрудники ФСБ провели обыски у тульского производителя медицинского спирта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.