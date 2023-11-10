В Тульской области упростили заключение договора на газ

Фото Алексея Пирязева

Можно заранее распечатать и заполнить форму договора.

Для удобства жителей АО «Тулагоргаз» и АО «Газпром газораспределение Тула» готовы принимать от них не только заявки, но и уже подготовленные проекты договоров.

Необходимо распечатать и заполнить форму договора, размещенную на сайтах государственной жилищной инспекции Тульской области и газораспределительных организаций.

Для АО «Тулагоргаз» (для жителей Тулы) по ссылке.

Можно использовать QR-код:

Для АО «Газпром газораспределение Тула» (для жителей муниципалитетов) по ссылке.

Можно использовать QR-код:

Необходимо заполнить и подписать договор в двух экземплярах, указав паспортные данные, СНИЛС, ИНН, приложить к ним ксерокопии паспорта и документа о праве собственности (либо договора социального найма) и сдать в газораспределительную организацию.

В Туле для приема документов работают специальные ящики. Они установлены:

в магазинах «Домашний очаг» на ул. М. Тореза, 5 и ул. Кирова, 17;

в Едином центре предоставления услуг АО «Тулагоргаз» и в корпусе № 2 здания АО «Тулагоргаз» на ул. М. Тореза, 5.

Со следующей недели дополнительные боксы начнут работать в администрациях территориальных округов Тулы, подразделениях ОЕИРЦ и «ТНС энерго Тула» на ул. Каминского, 31-а.

Кроме того, многие управляющие компании Тулы готовы принять проекты договоров с прилагаемыми документами и передать их в газораспределительные организации. Перечень УК размещен по ссылке.