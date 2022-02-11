Фото из архива Myslo.ru
За дезорганизацию деятельности СИЗО в Новомосковске судят уголовника
Престарелый рецидивист угрожал фельдшеру расправой.
63-летний неоднократно ранее уже судимый житель Новомосковска содержался в СИЗО в связи с обвинением в разбое.
Находясь в медицинском кабинете СИЗО, с целью дезорганизации деятельности учреждения он начал угрожать сотруднику изолятора и фельдшеру применением физической силы.
Как стало известно Myslo, мужчина выкрикивал угрозы и выражался нецензурно:
«Я вам сказал, копайте через четыре года и один месяц могилу себе. Скоро я вас вот на этих столбах буду вешать, суки».
Сотрудники СИЗО делали ему замечания, но он не успокаивался.
По данному факту в отношении дебошира было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ. Расследование его вел СО
по Новомосковску СУ СК России по Тульской области.
Сейчас материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены прокурором в Новомосковский районный суд для рассмотрения по существу.
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