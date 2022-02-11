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За дезорганизацию деятельности СИЗО в Новомосковске судят уголовника
Фото из архива Myslo.ru

За дезорганизацию деятельности СИЗО в Новомосковске судят уголовника

Престарелый рецидивист угрожал фельдшеру расправой.

63-летний неоднократно ранее уже судимый житель Новомосковска содержался в СИЗО в связи с обвинением в разбое.

Находясь в медицинском кабинете СИЗО, с целью дезорганизации деятельности учреждения он начал угрожать сотруднику изолятора и фельдшеру применением физической силы. 

Как стало известно Myslo, мужчина выкрикивал угрозы и выражался нецензурно: 

«Я вам сказал, копайте через четыре года и один месяц могилу себе. Скоро я вас вот на этих столбах буду вешать, суки».

Сотрудники СИЗО делали ему замечания, но он не успокаивался.

По данному факту в отношении дебошира было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ. Расследование его вел СО по Новомосковску СУ СК России по Тульской области.

Сейчас материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены прокурором в Новомосковский районный суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:10 +2
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Место
НовомосковскТульская область

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