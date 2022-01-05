В Туле Щекинское шоссе возле Долины Х стало в пробке из-за буксующих фур

Щекинское шоссе в Туле стало в пробке из-за буксующих фур. Большегрузы на участке, известном в Туле как «Долина смерти» буксуют по обледенелой дороге. Из-за этого движение на участке затруднено. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

Дорожная обстановка на участке выглядит так:

Заторы из-за буксующих большегрузов есть и в других местах города. Эта же проблема спровоцировала пробку на ул. Рязанской.

Напоминаем, что во время снегопада водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможения, которые могут привести к аварии. Особую осторожность следует проявить на участках дорог находящихся вне населенных пунктов.

Дорожную ситуацию необходимо держать под контролем: просматривать дорогу далеко вперед, выбрать для движения минимально возможную скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства.



Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как не обладают нужными навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:

ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07, 32−95−54;

ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым», М-4 «Дон»): 32−32−53, 32−32−54;

Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38;

Для связи через WhatsApp и Viber: +7 (999) 374-36-13 .