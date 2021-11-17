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На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы: фоторепортаж

На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы: фоторепортаж

Планируется, что каток начнет работу с 17 декабря.

В Туле на площади Ленина приступили к установке Губернского катка, а также новогодней ёлки.

Напомним, размер открытого катка с искусственным льдом, как и в прошлом году, составит 30×60 м. Будет работать пункт проката коньков, внутри павильона установят рециркуляторы. Войти в него можно будет только в маске после измерения температуры. 

Планируется, что каток начнет работу с 17 декабря.

Новогодняя ёлка будет 30 метров в высоту, ее украсят почти 4600 веток искусственной хвои, 4950 елочных игрушек и 2300 метров светодиодной гирлянды. 

Галерея
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 1
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 2
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 3
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 4
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 5
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 6
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 7
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 8
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 9
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 10
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 11
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 12
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 13
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 14
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 15
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 16
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 17
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 18
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 19
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 20
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 21
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 22
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 23
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 24
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 25
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 26
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 27
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 28
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 29
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 30
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 31
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 32
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 33
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 34
На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы, Фото: 35
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:09 0
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