На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы: фоторепортаж

В Туле на площади Ленина приступили к установке Губернского катка, а также новогодней ёлки.

Напомним, размер открытого катка с искусственным льдом, как и в прошлом году, составит 30×60 м. Будет работать пункт проката коньков, внутри павильона установят рециркуляторы. Войти в него можно будет только в маске после измерения температуры.

Планируется, что каток начнет работу с 17 декабря.

Новогодняя ёлка будет 30 метров в высоту, ее украсят почти 4600 веток искусственной хвои, 4950 елочных игрушек и 2300 метров светодиодной гирлянды.