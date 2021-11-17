На площади Ленина начали устанавливать Губернский каток и главную ёлку Тулы: фоторепортаж
Планируется, что каток начнет работу с 17 декабря.
В Туле на площади Ленина приступили к установке Губернского катка, а также новогодней ёлки.
Напомним, размер открытого катка с искусственным льдом, как и в прошлом году, составит 30×60 м. Будет работать пункт проката коньков, внутри павильона установят рециркуляторы. Войти в него можно будет только в маске после измерения температуры.
Планируется, что каток начнет работу с 17 декабря.
Новогодняя ёлка будет 30 метров в высоту, ее украсят почти 4600 веток искусственной хвои, 4950 елочных игрушек и 2300 метров светодиодной гирлянды.
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