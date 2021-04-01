Губернский каток в Туле закроется 4 апреля

Фото из архива Myslo.

Губернский каток завершит работу 4 апреля. В этот день туляки и гости города смогут покататься под музыку тульских диджеев. В 16.00 начнется ретродискотека, а в 18.00 и 20.00 — молодежная.



Билет можно бесплатно забронировать на сайте катка или получить в пункте регистрации при входе.



Напомним, по инициативе губернатора Алексея Дюмина каток работает на главной площади Тулы четвертый зимний сезон подряд.