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Губернский каток в Туле закроется 4 апреля
Фото из архива Myslo.

Губернский каток в Туле закроется 4 апреля

Он проработал три месяца.

Губернский каток завершит работу 4 апреля. В этот день туляки и гости города смогут покататься под музыку тульских диджеев. В 16.00 начнется ретродискотека, а в 18.00 и 20.00 — молодежная.

Билет можно бесплатно забронировать на сайте катка или получить в пункте регистрации при входе.

Напомним, по инициативе губернатора Алексея Дюмина каток работает на главной площади Тулы четвертый зимний сезон подряд.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:00 +6
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