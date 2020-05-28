Репетиторы, тренеры и сиделки в Тульской области будут платить налог с доходов

28 мая 2020 года на заседании Тульской областной Думы депутаты рассмотрели законопроект, разработанный в соответствии с федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Проектом закона предусмотрено введение на территории Тульской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с 1 июля 2020 года. Он будет действовать до 31 декабря 2028 года включительно.

Условия применения специального налогового режима, в том числе требования к плательщикам налога на профессиональный доход, порядок и условия начала и прекращения применения специального налогового режима, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления и уплаты налога на профессиональный доход, в том числе срок его уплаты, определяются федеральным законом.

Депутат Сергей Гребенщиков высказался за перенос принятия этого законопроекта, так как, по его мнению, это уход от налогов со стороны предпринимателей. А сотрудников предприятий работодатели будут выводить за штат и «делать» самозанятыми насильно. Таким образом эти сотрудники будут лишены отпусков и больничных.

С коллегой не согласился депутат Александр Рем. Он считает, что новый налог поможет облегчить жизнь предпринимателям. Например, таким, как фитнес-тренеры, которые сейчас оформлены как индивидуальные предприниматели, и им приходится платить все платежи и отчисления. А как самозанятые они бы могли платить только налог с дохода.

Закон о налоге на самозанятых в Тульской области принят в трех чтениях (один депутат проголосовал против).