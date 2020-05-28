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Репетиторы, тренеры и сиделки в Тульской области будут платить налог с доходов

Репетиторы, тренеры и сиделки в Тульской области будут платить налог с доходов

Депутаты облдумы ввели новый специальный налоговый режим — «налог на профессиональный доход».

28 мая 2020 года на заседании Тульской областной Думы депутаты рассмотрели законопроект, разработанный в соответствии с федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
 
Проектом закона предусмотрено введение на территории Тульской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с 1 июля 2020 года. Он будет действовать до 31 декабря 2028 года включительно.
 
Условия применения специального налогового режима, в том числе требования к плательщикам налога на профессиональный доход, порядок и условия начала и прекращения применения специального налогового режима, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления и уплаты налога на профессиональный доход, в том числе срок его уплаты, определяются федеральным законом.
 
Депутат Сергей Гребенщиков высказался за перенос принятия этого законопроекта, так как, по его мнению, это уход от налогов со стороны предпринимателей. А сотрудников предприятий работодатели будут выводить за штат и «делать» самозанятыми насильно. Таким образом эти сотрудники будут лишены отпусков и больничных.
 
С коллегой не согласился депутат Александр Рем. Он считает, что новый налог поможет облегчить жизнь предпринимателям. Например, таким, как фитнес-тренеры, которые сейчас оформлены как индивидуальные предприниматели, и им приходится платить все платежи и отчисления. А как самозанятые они бы могли платить только налог с дохода.
Закон о налоге на самозанятых в Тульской области принят в трех чтениях (один депутат проголосовал против).
 
 
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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:35 −9
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