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Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб

Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб

Пытаясь уйти от преследования нарушитель, в том числе, петлял по дворам в опасной близости от припаркованных машин.

Накануне около полуночи на ул. Тимирязева в Туле экипаж ДПС обратил внимание на подозрительную манеру езды водителя Lada Kalina. Сотрудники подали сигнал к остановке, но автомобиль только увеличил скорость.
 
Пытаясь уйти от преследования нарушитель, в том числе, петлял по дворам, в опасной близости от припаркованных машин. На ул. Льва Толстого водитель не справился с управлением и влетел в столб, после чего и был задержан.
 
В присутствии понятых освидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян — в выдыхаемом им воздухе алкоголя было больше, чем в 4 раза выше допустимой нормы.
 
Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в настоящий момент 24-летнему нарушителю вменяются движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (12.16 ч.3 КоАП), невыполнение законного требования об остановке (12.25 ч. 2 КоАП РФ) и управление транспортным средством в состоянии опьянения (12.8 ч. 1 КоАП РФ). В ближайшее время мужчине придется временно распрощаться с водительским удостоверением и оплатить выписанные штрафы.
 

 
 

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что управление любыми транспортными средствами в состоянии опьянения категорически запрещено.

Управляя транспортным средством помните, что от ваших действий зависят жизни и здоровье всех участников дорожного движения. У пьяного водителя снижается скорость реакции, внимательность, он не способен полноценно контролировать ситуацию на дороге и принимать объективные решения.
 
За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб. обязательными или принудительными работами, а злостным нарушителям — лишение свободы на срок до двух лет.
Галерея
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 1
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 2
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 3
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 4
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 5
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 6
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 7
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 8
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 9
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 10
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 11
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 12
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 13
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 14
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 15
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 16
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 17
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 18
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 19
Погоня в Туле: уходя от ДПС пьяный водитель врезался в фонарный столб, Фото: 20
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:04 +4
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