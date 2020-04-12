В Тульской области более 10 тысяч жителей обследовали на коронавирус

Фото из архива Myslo.

За 11 и 12 апреля 2020 года на новую коронавирусную инфекцию обследован 1991 житель Тульской области. Всего же нарастающим итогом анализ на covid-19 сдали 10712 человек.

По состоянию на 12 апреля выявлено 74 случая коронавируса. Один человек находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Напомним также, что 13 пациентов выздоровели под наблюдением медиков.

Роспотребназор уточняет, что на сегодняшний день в резерве имеется запас более чем на 6000 исследований. По мере необходимости запас тест-систем пополняется.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, кого обязаны тестировать на коронавирус. Проведение лабораторного обследования обязательно для следующих граждан:

вернувшихся на территорию России с признаками респираторных заболеваний,

контактировавших с больными COVID-2019,

пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония»,

пациентов старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания,

медработников, имеющихся риски инфицирования COVID-2019,

находящихся в учреждениях постоянного пребывания (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России), включая персонал таких организаций – при появлении симптомов респираторного заболевания.

В каких городах и районах Тульской области подтвердился коронавирус смотрите на карте здесь.