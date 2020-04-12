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В Тульской области более 10 тысяч жителей обследовали на коронавирус
Фото из архива Myslo.

В Тульской области более 10 тысяч жителей обследовали на коронавирус

Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

За 11 и 12 апреля 2020 года на новую коронавирусную инфекцию обследован 1991 житель Тульской области. Всего же нарастающим итогом анализ на covid-19 сдали 10712 человек.

По состоянию на 12 апреля выявлено 74 случая коронавируса. Один человек находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Напомним также, что 13 пациентов выздоровели под наблюдением медиков.

Роспотребназор уточняет, что на сегодняшний день в резерве имеется запас более чем на 6000 исследований. По мере необходимости запас тест-систем пополняется.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, кого обязаны тестировать на коронавирус. Проведение лабораторного обследования обязательно для следующих граждан:

  • вернувшихся на территорию России с признаками респираторных заболеваний,
  • контактировавших с больными COVID-2019,
  • пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония»,
  • пациентов старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания,
  • медработников, имеющихся риски инфицирования COVID-2019,
  • находящихся в учреждениях постоянного пребывания (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России), включая персонал таких организаций – при появлении симптомов респираторного заболевания.
 

В каких городах и районах Тульской области подтвердился коронавирус смотрите на карте здесь

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Автор: Кристина Вернигорина
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