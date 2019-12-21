В Туле начали работу елочные базары

Туляки могут купить сосны, ели, пихты, голубые ели и ели в горшках.

Открылись 35 торговых точек во всех территориальных округах.

Продажа хвойных деревьев будет осуществляться до 20.00 31 декабря 2019 года.

Торговля организована на специально оборудованных для этого местах – нестационарных торговых объектах типа «елочный базар» площадью от 10 до 100 кв. м.

Елочные базары имеют ограждение, освещение и красочное тематическое оформление. Для удобства покупателей есть мерная линейка и упаковочный материал.

Жителям города предложены сосны, ели, пихты, голубые ели, ели в горшках. Хвойные деревья выращены специально к новогодним праздникам. Их привезли из Суворовского района Тульской области и Пермского края.

Цены на хвойные деревья: сосна и ель - 750 р/м, пихта - 1500 р/м, голубая ель - 3000 р/м, ель в горшках – от 1000 до 2000 р/шт.

Деревья прошли фитосанитарный контроль и имеют карантинный сертификат, выданный Россельхознадзором.

Все адреса елочных базаров в этом году отображены на интерактивной карте:

Дополнительную информацию о работе торговых точек хвойными деревьями можно получить по телефонам: 30-47-93, 30-45-31.

В период функционирования елочных базаров сотрудники администрации города Тулы совместно с сотрудниками полиции будут проводить рейды по пресечению несанкционированной торговли хвойной продукцией. Штраф за несанкционированную торговлю составляет до 5000 рублей.