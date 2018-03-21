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Центробанк отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка»

Центробанк отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка»

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 21 марта.

Банк неоднократно нарушал нормативные акты регулятора и российское законодательство по противодействию легализации преступных доходов в части достоверности сведений, представлявшихся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, которые подлежат обязательному контролю, — сообщает РИА со ссылкой на ЦБ.

По данным Центробанка, в четвертом квартале 2017 года и первом квартале 2018-го в банке наблюдался резкий рост объема сомнительных операций с иностранной валютой и транзитов.

Регулятор также сообщил о наличии реальной угрозы интересам кредиторов. В конце февраля 2018 года «Телекоммерц Банк» осуществил крупные сделки с ценными бумагами, которые, по данным ЦБ РФ, носили фиктивный характер. Похоже, из банка выводили активы.

В банке назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 416-е место в банковской системе России.

 

АО «Телекоммерц Банк» ранее назывался Коммерческим банком «Тульский Расчетный Центр». На рынке работает с 2001 года.

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Организация создана по инициативе оборонных предприятий региона и Управы Тулы. В 2012 году небанковская организация получила вместе с лицензией статус банковского учреждения.

Наименования организации менялись. В 2017 году банк переименовался в АО «Телекоммерц Банк».

 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:30 +1
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