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В Тульском музее оружия откроется новая экспозиция
Фото maam.ru

В Тульском музее оружия откроется новая экспозиция

Жители и гости города смогут проследить историю холодного и стрелкового оружия с XIV века до современности.

8 декабря 2017 года откроется новая экспозиция музея оружия в здании-шлеме. Но уже сейчас сотрудники музея приоткрыли завесу тайны.

На 4-м и 5-м этажах музея посетители смогут увидеть образцы стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности. Большую часть экспонатов составят разработки тульских оборонных предприятий.

Также посетители увидят, как выглядит конструкторское бюро, где создается современное вооружение.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:40 +1
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