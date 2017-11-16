В Тульском музее оружия откроется новая экспозиция

Фото maam.ru

Жители и гости города смогут проследить историю холодного и стрелкового оружия с XIV века до современности.

8 декабря 2017 года откроется новая экспозиция музея оружия в здании-шлеме. Но уже сейчас сотрудники музея приоткрыли завесу тайны.

На 4-м и 5-м этажах музея посетители смогут увидеть образцы стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности. Большую часть экспонатов составят разработки тульских оборонных предприятий.

Также посетители увидят, как выглядит конструкторское бюро, где создается современное вооружение.