Фестиваль «Школодром-2017» в Туле: Осталось три недели!

Myslo и «Слобода» приглашают школьников и их родителей на праздник в Белоусовский парк.

Уже совсем скоро, 2 сентября, в Центральном парке «Слобода» и Myslo проведут семейный фестиваль для школьников и их родителей «Школодром».

Если вы были у нас в прошлом году, значит, уже знаете, что «Школодром» — это весело! Если еще не были, мы расскажем вам, что это за фестиваль, и ответим на все вопросы.

Что это?

«Школодром» — это фестиваль, посвященный 1 сентября. Мы очень хотим, чтобы начало учебного года было веселым и задорным, тогда и весь школьный год пройдет хорошо!

Для кого это?

Для школьников от 7 до 14 лет и их родителей. Кстати, в этом году мы предусмотрели для мам, пап, бабушек и дедушек специальную «ностальгическую» зону- им будет, где себя показать!

Что делают на «Школодроме»?

Веселятся, отдыхают и, главное, — борются за призы, состязаясь с другими семьями в «Семейном баттле».

«Семейный баттл» — это игра «по станциям» в новой, «слободской» интерпретации. Это весёлое и познавательное соревнование. Площадка «Школодрома» будет разбита на зоны и сектора и стилизована под школу с уроками, классами и преподавателями. В «классах» пройдёт состязание.

Каждый урок пройдет в отдельном классе (шатре). Задача участников — посетить все уроки, выполнить задания и за каждый получить оценку в дневник.

Оценки в дневниках суммируются, и семьи, набравшие наибольшее количество баллов, идут сдавать ЕГЭ — финальное задание на главной сцене праздника.

Семья, занявшая первое место, получит главный приз фестиваля — ноутбук.

На разных этапах состязания предусмотрены отличные призы от «Слободы», Myslo и наших спонсоров и, конечно, памятные сувениры!

Участие в фестивале и всех его мероприятиях бесплатное!

А каковы правила?

К участию допускаются семьи минимум из двух человек, один из которых — школьник до 14 лет, а второй — родитель, дедушка, бабушка или опекун школьника. Максимальное количество участников команды — 4.

Для подачи заявки пришлите на news@myslo.ru письмо, в теме которого должно быть написано «ШКОЛОДРОМ_ЗАЯВКА». В письме укажите:

ФИО всех участников команды, степень родства;

Контакты для обратной связи (телефон, электронную почту);

Название команды и её девиз (нужно выучить и применять на баттле).

Составьте краткий рассказ о команде (о семье), увлечениях, хобби, семейных традициях и пр.

К письму приложите фотографию команды.

Капитаном команды по умолчанию назначается школьник или один из них, если таковых в команде несколько. Взрослым быть капитанами ЗАПРЕЩЕНО!

Заявки на участие в баттле принимаются по 1 сентября 2017 года включительно.

Регистрацию команд мы также откроем на самом празднике — 2 сентября.

КОНКУРС «ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ» Есть и такой! Это спецзадание для участников «семейного баттла» — видеопрезентация команды. Выполняется по желанию. В случае успеха вы получаете дополнительную оценку в наши «школодромовские» дневники. А значит, шанс выиграть будет выше. Кроме того, Myslo.ru учреждает специальный конкурс видеороликов — начинающие режиссеры поборются за дополнительный приз!

Условия просты. Снимите видеопрезентацию о своей семье. Никаких условий и рамок — дайте волю фантазии. Пусть это будет ваша «Минута славы» — семейное увлечение; песня, которую вы исполните все вместе; видео из вашего путешествия; или вы просто хотите рассказать обо всех членах вашей дружной семьи. Можно рассказать о том, чем ваша семья гордится или что любит больше всего, о семейных традициях или приключениях.

Ваше видео нужно прислать на почту news@myslo.ru.

Все ролики мы разместим на Myslo.ru, а редакционное жюри выберет лучшие! Кстати, дополнительные баллы в дневник «автоматом» получат все участники видеоконкурса независимо от решения жюри.

Самое оригинальное видео будет удостоено отдельного специального приза.

Сроки приёма работ — до 1 сентября 2017 года включительно.

Внимание! Работы должны соответствовать определённым требованиям:

Длительность видео — не более 2 минут.

Видео должно быть горизонтальным (снимаете на мобильник — имейте это в виду), любого размера, качества и битрейта. Профессионализм съёмки и монтажа роли не играет.

Ролик должен максимально красочно отразить увлечения семьи, в нём должны присутствовать ребёнок (ОБЯЗАТЕЛЬНО школьник) и как минимум один родитель.

Материалы ролика должны соответствовать законодательству РФ.

В письме с роликом вы должны указать ФИО всех участников видео, их степень родства, школу, в которой обучается ребёнок.

Присылая ролик, вы автоматически даёте согласие на размещение его на всех ресурсах «Слободы», на использование редакцией видеографического изображения вас и ваших детей.

Организаторы конкурса оставляют за собой право не допустить ролик к участию.