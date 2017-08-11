Фестиваль «Школодром-2017» в Туле: Осталось три недели!
Myslo и «Слобода» приглашают школьников и их родителей на праздник в Белоусовский парк.
Уже совсем скоро, 2 сентября, в Центральном парке «Слобода» и Myslo проведут семейный фестиваль для школьников и их родителей «Школодром».
Если вы были у нас в прошлом году, значит, уже знаете, что «Школодром» — это весело! Если еще не были, мы расскажем вам, что это за фестиваль, и ответим на все вопросы.
«Школодром» — это фестиваль, посвященный 1 сентября. Мы очень хотим, чтобы начало учебного года было веселым и задорным, тогда и весь школьный год пройдет хорошо!
Для школьников от 7 до 14 лет и их родителей. Кстати, в этом году мы предусмотрели для мам, пап, бабушек и дедушек специальную «ностальгическую» зону- им будет, где себя показать!
Веселятся, отдыхают и, главное, — борются за призы, состязаясь с другими семьями в «Семейном баттле».
«Семейный баттл» — это игра «по станциям» в новой, «слободской» интерпретации. Это весёлое и познавательное соревнование. Площадка «Школодрома» будет разбита на зоны и сектора и стилизована под школу с уроками, классами и преподавателями. В «классах» пройдёт состязание.
Каждый урок пройдет в отдельном классе (шатре). Задача участников — посетить все уроки, выполнить задания и за каждый получить оценку в дневник.
Оценки в дневниках суммируются, и семьи, набравшие наибольшее количество баллов, идут сдавать ЕГЭ — финальное задание на главной сцене праздника.
Семья, занявшая первое место, получит главный приз фестиваля — ноутбук.
На разных этапах состязания предусмотрены отличные призы от «Слободы», Myslo и наших спонсоров и, конечно, памятные сувениры!
Участие в фестивале и всех его мероприятиях бесплатное!
К участию допускаются семьи минимум из двух человек, один из которых — школьник до 14 лет, а второй — родитель, дедушка, бабушка или опекун школьника. Максимальное количество участников команды — 4.
Для подачи заявки пришлите на news@myslo.ru письмо, в теме которого должно быть написано «ШКОЛОДРОМ_ЗАЯВКА». В письме укажите:
- ФИО всех участников команды, степень родства;
- Контакты для обратной связи (телефон, электронную почту);
- Название команды и её девиз (нужно выучить и применять на баттле).
- Составьте краткий рассказ о команде (о семье), увлечениях, хобби, семейных традициях и пр.
- К письму приложите фотографию команды.
- Капитаном команды по умолчанию назначается школьник или один из них, если таковых в команде несколько. Взрослым быть капитанами ЗАПРЕЩЕНО!
Заявки на участие в баттле принимаются по 1 сентября 2017 года включительно.
Регистрацию команд мы также откроем на самом празднике — 2 сентября.
Есть и такой! Это спецзадание для участников «семейного баттла» — видеопрезентация команды. Выполняется по желанию. В случае успеха вы получаете дополнительную оценку в наши «школодромовские» дневники. А значит, шанс выиграть будет выше. Кроме того, Myslo.ru учреждает специальный конкурс видеороликов — начинающие режиссеры поборются за дополнительный приз!
Условия просты. Снимите видеопрезентацию о своей семье. Никаких условий и рамок — дайте волю фантазии. Пусть это будет ваша «Минута славы» — семейное увлечение; песня, которую вы исполните все вместе; видео из вашего путешествия; или вы просто хотите рассказать обо всех членах вашей дружной семьи. Можно рассказать о том, чем ваша семья гордится или что любит больше всего, о семейных традициях или приключениях.
Ваше видео нужно прислать на почту news@myslo.ru.
Все ролики мы разместим на Myslo.ru, а редакционное жюри выберет лучшие! Кстати, дополнительные баллы в дневник «автоматом» получат все участники видеоконкурса независимо от решения жюри.
Самое оригинальное видео будет удостоено отдельного специального приза.
Сроки приёма работ — до 1 сентября 2017 года включительно.
Внимание! Работы должны соответствовать определённым требованиям:
- Длительность видео — не более 2 минут.
- Видео должно быть горизонтальным (снимаете на мобильник — имейте это в виду), любого размера, качества и битрейта. Профессионализм съёмки и монтажа роли не играет.
- Ролик должен максимально красочно отразить увлечения семьи, в нём должны присутствовать ребёнок (ОБЯЗАТЕЛЬНО школьник) и как минимум один родитель.
- Материалы ролика должны соответствовать законодательству РФ.
- В письме с роликом вы должны указать ФИО всех участников видео, их степень родства, школу, в которой обучается ребёнок.
- Присылая ролик, вы автоматически даёте согласие на размещение его на всех ресурсах «Слободы», на использование редакцией видеографического изображения вас и ваших детей.
Организаторы конкурса оставляют за собой право не допустить ролик к участию.