Туляков просят помочь в поиске пропавшего пенсионера
Сергей Кальян ушёл из дома 7 августа, с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.
Туляков просят помочь в поисках 62-летнего Сергея Григорьевича Кальяна, который 7 августа вышел из своей квартиры на улице Тимирязева и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 172 см, телосложение худощавое, седые волосы и борода, глаза карие. Был одет: синие спортивные штаны, синяя футболка, резиновые тапочки.
Особые приметы: на руках ампутированы все пальцы, кроме больших. Из-за спутанности сознания может говорить, что проживает в столице Таджикистана Душанбе.
По словам дочери пропавшего, Елены, Сергей Григорьевич никогда не уходил надолго: сходит в магазин и приходит обратно. А сейчас пенсионера нет уже две недели. Родные очень волнуются.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8 (905) 118-76-15, 8 (800) 700-54-52 или 02.