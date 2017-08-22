Туляков просят помочь в поиске пропавшего пенсионера

Сергей Кальян ушёл из дома 7 августа, с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Туляков просят помочь в поисках 62-летнего Сергея Григорьевича Кальяна, который 7 августа вышел из своей квартиры на улице Тимирязева и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 172 см, телосложение худощавое, седые волосы и борода, глаза карие. Был одет: синие спортивные штаны, синяя футболка, резиновые тапочки.

Особые приметы: на руках ампутированы все пальцы, кроме больших. Из-за спутанности сознания может говорить, что проживает в столице Таджикистана Душанбе.

По словам дочери пропавшего, Елены, Сергей Григорьевич никогда не уходил надолго: сходит в магазин и приходит обратно. А сейчас пенсионера нет уже две недели. Родные очень волнуются.