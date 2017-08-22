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Аналитика: «Арсенал» прервал «черную серию»
Автор - Дмитрий Захарьин. Фото Максима Котенева.

Аналитика: «Арсенал» прервал «черную серию»

19 матчей не побеждали канониры на выезде! Всё, позади эта серия! Мы побеждаем в Грозном!

  • 21 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 17134 зрителей.
  • «Ахмат» Грозный — «Арсенал» Тула — 1:2 (0:1)
  • Голы: Ткачев (30, 0:1), Садаев (75, 1:1), Джорджевич (76, 1:2).
  • На 70-й минуте Лео не реализовал пенальти (мимо).
  • «Ахмат»: Гудиев, Родолфо (Садаев, 46), Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо (Раванелли, 72), Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов (Бериша, 46), Лео.
  • «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов (Денисов, 89), Горбатенко, Ткачев (Хагуш, 73), Боурчану, Чаушич, Джорджевич (Расич, 78).
  • Предупреждения: Швец (55), Джорджевич (77), Альварес (83).

Не так часто тульский «Арсенал» радует своих болельщиков гостевыми победами в Премьер-лиге – последний раз подобный успех датирован 20 апреля 2015 года, когда команда Дмитрия Аленичева переиграла в Перми «Амкар».

В столице Чеченской Республики сложно набирать турнирные очки по определению. «Ахмат», а именно так называется местная команда с этого сезона, славится домашним гостеприимством, которое выражается в чём угодно, но не в результате на футбольном поле.

Хотя свой последний домашний матч грозненцы проиграли «Краснодару» (2:3). К отчётной встрече и «Ахмат», и «Арсенал» подошли не с лучшим спортивным настроением.

Первые, уступив с разгромным счётом в Питере (0:4), имели в пассиве серию из трёх поражений кряду, а канониры до сих пор переживают упущенное преимущество в домашней игре с «Уралом».

Первые минуты матча остались за гостями. Туляки очень уверенно расположились на половине соперника и принялись строить свои атаки. Первый «звоночек» у ворот Гудиева прозвенел на 13-й минуте, когда Джорджевич на дриблинге ушёл от опекуна и пробил в дальний. Удар сильным не получился, мяч стал лёгкой добычей голкипера.

А на 30-й минуте счёт был открыт. Боурчану показал себя в новой роли, отыгрался в стенку с Комбаровым на правой бровке и сделал нацеленный прострел в чужую штрафную, где Ахъядов поставил мяч точно под удар Ткачёву.

Сергей такие подарки любит и превращать их в голы умеет – 0:1.

До перерыва «Ахмат» ответил лишь выпадом Лео Жаба, который хитро перекинул мяч не только через Габулова, но и через ворота. Это был 5-й первый тайм в сезоне, который выиграл «Арсенал».

После перерыва хозяева ожидаемо пошли ва-банк. Наставник «Ахмата» Олег Кононов, который в межсезонье мог возглавить канониров, перешёл на схему в три нападающих. По замыслу тренера подносчиком снарядов должен был выступить реактивный Бернард Бериша. Увы, Божовичу ответить было некем.

До поры до времени стартовая обойма туляков справлялась с атаками грозненцев, но на 70-й минуте испанец Альварес «купился» на финт Бериши, чего только и ждал наш любимый воронежский арбитр с фамилией Москалёв (сейчас все дружно вспомнили пенальти в Казани на Азмуне).
К «точке» подошёл Лео Жаба и проиграл дуэль взглядов Габулову, пробив мимо.

Но уже через пять минут «Ахмат» добился своего – Раванелли выполнил ювелирный навес на высоченного Садаева, и форвард распечатал ворота
гостей – 1:1.

В этот момент болельщики канониров подумали... Но подумать о грустном они даже не успели. Анри Хагуш уже нёсся в ответную атаку и вырезал мяч точно на голову Джорджевича. Далее Лука сотворил шедевр а-ля голландец Ван Перси, а мяч через секунду влетел в «девятку» ворот Гудиева – 1:2. Оставалось терпеть!


Лука Джорджевич.

Моменты в концовке матча у хозяев были разные. Были, например, 100-процентные, когда всё тот же Жаба убежал на рандеву с Габуловым, но не смог переиграть нашего капитана в третий раз за матч. Были моменты и вымученные: уже в дополнительное время «Ахмат» всей командой пошёл в чужую штрафную, откуда Садаев наносил удар головой по пустым воротам, – мяч облизал перекладину и улетел выше цели.

Финальный свисток взбудоражил всю Тулу!

Наконец-то канониры сумели довести до победы хорошо начавшийся матч. Впереди у «Арсенала» домашняя встреча с аутсайдером сезона пермским «Амкаром». И определяющим фактором в этой игре будет поддержка трибун.
Все на стадион!


Миодраг Божович, главный тренер «Арсенала»:

– Вы видели, что мы играли вторым номером, ждали своих шансов, дождались. Игра тяжёлая. Ребята молодцы, бились до конца. Сердце где-то ёкнуло в концовке, когда мяч попал в перекладину!
 

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