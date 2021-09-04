новости
новости
Регистрация
В тульский «Арсенал» перейдет экс-футболист «Краснодара»

В тульский «Арсенал» перейдет экс-футболист «Краснодара»

О грядущем трансфере Руслана Камболова пишет «Советский спорт».

Состав тульского «Арсенала» может пополнить бывший полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов. Контракт 31-летнего игрока с краснодарцами истек 1 июля.

Игрок уже прибыл в Тулу для того, чтобы согласовать детали личного контракта, пишет «Советский спорт».

Полузащитник является воспитанником московского «Локомотива», а футбольную карьеру начинал во Владикавказе. Камболов успел поиграть за «Нефтехимик», «Волгарь», «Нижний Новгород» и «Рубин».

За сборную России полузащитник провел 6 матчей и даже попадал в заявку команды на Кубок конфедераций-2017.

 

Сюжет: Арсенал
«Я вернулся домой!»: Миодраг Божович дал первое интервью на посту главного тренера «Арсенала»
Спорт
«Я вернулся домой!»: Миодраг Божович дал первое интервью на посту главного тренера «Арсенала»
вчера, в 19:05, 64 1495 2
Миодраг Божович провел первую тренировку в тульском «Арсенале»
Спорт
Миодраг Божович провел первую тренировку в тульском «Арсенале»
вчера, в 17:40, 11 1534 2
Официально: Божович подписал контракт с «Арсеналом» на два года
Спорт
Официально: Божович подписал контракт с «Арсеналом» на два года
вчера, в 13:42, 15 1812 3
СМИ: Миодраг Божович возвращается в тульский «Арсенал»
Спорт
СМИ: Миодраг Божович возвращается в тульский «Арсенал»
вчера, в 12:22, 12 1276 4
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:13 0
Другие статьи по темам
Прочее
спортфутболтрансферКамболовАрсеналТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Изменилось время начала матчей Кубка губернатора по волейболу
Изменилось время начала матчей Кубка губернатора по волейболу
Вынесен приговор экс-начальнику вневедомственной охраны Тулы
Вынесен приговор экс-начальнику вневедомственной охраны Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.