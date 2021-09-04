В тульский «Арсенал» перейдет экс-футболист «Краснодара»
О грядущем трансфере Руслана Камболова пишет «Советский спорт».
Состав тульского «Арсенала» может пополнить бывший полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов. Контракт 31-летнего игрока с краснодарцами истек 1 июля.
Игрок уже прибыл в Тулу для того, чтобы согласовать детали личного контракта, пишет «Советский спорт».
Полузащитник является воспитанником московского «Локомотива», а футбольную карьеру начинал во Владикавказе. Камболов успел поиграть за «Нефтехимик», «Волгарь», «Нижний Новгород» и «Рубин».
За сборную России полузащитник провел 6 матчей и даже попадал в заявку команды на Кубок конфедераций-2017.
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