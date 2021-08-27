В «грузовом» ДТП на трассе М2 в Тульской области пострадал водитель

У поворота на Советск неподалеку от Щекино столкнулись Skania и грузовая «Газель».

Авария произошла 26 августа в 18.05 на 216-м километре автодороги М2.

Как пояснили в региональном УГИБДД, 50-летний водитель «Газели», предположительно, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с фурой Skania под управлением 38-летнего мужчины.

В результате ДТП водителю «Газели» понадобилась помощь медиков, его госпитализировали.