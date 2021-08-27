В «грузовом» ДТП на трассе М2 в Тульской области пострадал водитель
У поворота на Советск неподалеку от Щекино столкнулись Skania и грузовая «Газель».
Авария произошла 26 августа в 18.05 на 216-м километре автодороги М2.
Как пояснили в региональном УГИБДД, 50-летний водитель «Газели», предположительно, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с фурой Skania под управлением 38-летнего мужчины.
В результате ДТП водителю «Газели» понадобилась помощь медиков, его госпитализировали.
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