В Тульской области пенсионер пытался украсть 15 мешков пшеницы

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Сейчас мужчина задержан, в полиции проводится проверка.

В Тульской области полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка с заявлением обратился 44-летний житель деревни Гольтяево. Мужчина сообщил, что кто-то пытался украсть с его склада 15 мешков пшеницы и уже подготовил их к вывозу.

Полицейские довольно быстро нашли подозреваемого. Им оказался 67-летний местный житель.

В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.