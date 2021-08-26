Фото: архив Myslo.
В Тульской области пенсионер пытался украсть 15 мешков пшеницы
Сейчас мужчина задержан, в полиции проводится проверка.
В Тульской области полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, к стражам порядка с заявлением обратился 44-летний житель деревни Гольтяево. Мужчина сообщил, что кто-то пытался украсть с его склада 15 мешков пшеницы и уже подготовил их к вывозу.
Полицейские довольно быстро нашли подозреваемого. Им оказался 67-летний местный житель.
В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.
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