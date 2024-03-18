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Как отметили Масленицу в тульском «Добродее»: фоторепортаж
Фото и текст ГУК ТО «ОЦРК».

Как отметили Масленицу в тульском «Добродее»: фоторепортаж

Праздник «Что ни двор, то праздник Масленица», который собрал около 5 тысяч туляков и гостей города.

Ощутить атмосферу традиционных масленичных гуляний на празднике помогла игровая программа «Потешная площадь» с играми и соревнованиями. Была притягательной для гостей площадка настольных деревянных игр «Ручеёк, гора, калач — докажи, что ты ловкач!» в творческом пространстве «РемесЛофт». Смелые и сильные смогли посостязаться в конкурсно-игровой программе «Богатырский двор», где метали валенки, носили ведра коромыслом, где мастер-столяр научил всех желающих забивать гвозди и открыл победную стратегию в боях на мешках.

По праздничным площадкам юных и взрослых провела необычная «Масленичная тропа» — увлекательный квест с беспроигрышной лотереей, в которой разыграли сувениры от добродеев и масленичные блины.

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Точкой притяжения стало яркое шоу «Забавы по-нашему!» в Тульской кузне. Гости перенеслись в мастеровую Тулу на полтора столетия назад и стали участниками необычной истории, приключившейся на Масленицу с кузнецом и столяром, затеявшими спор, чье ремесло важнее и сложнее.

Желающие приняли участие в творческих и ремесленных мастер-классах в Тульской кузне, Кустарном антимузее и музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник». Подкрепиться и восстановить силы можно было на Пряничной веранде, где гостей ждала «Масленица — объедуха» с горячим чаем, блинами и сытным угощением.

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В фольклорном театре «Булыжник» прошли представления народной кукольной комедии «Как Петрушка и Марфушка Масленицу поджидали» в жанре ярмарочного балагана, а также обзорные экскурсии по театру.

Праздничное настроение создала концертная программа «Поем и гуляем — зиму провожаем». На главной сцене ремесленного двора выступили лучшие творческие коллективы Тулы: детский фольклорный ансамбль «Скоморошина», народный ансамбль русской песни «Тульский хоровод», народный ансамбль танца «Варенька», народный вокальный ансамбль «Субботея», хореографический коллектив «Тульский сувенир», народный фольклорный ансамбль «Ладушки», народный ансамбль танца «Хорошее настроение», народный фольклорный ансамбль «Дежа». Прозвучали русские народные и масленичные песни, частушки, были исполнены хореографические композиции, картинки и зарисовки.

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В ретрокинотеатре «Майский» в этот день зрители посмотрели специальную «Масленичную кинопрограмму» — кинохронику проводов зимы из архива Объединения центров.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы, так что теперь зима ушла точно.

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