16 февраля: возвращение Чипа и Дейла и LEGO-набор с поп-группой Spice Girls

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Все не ясно. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха опустится до -3 градусов.

Disney+ показал дебютный трейлер полнометражного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Премьера картины состоится 8 апреля 2022 года на стриминг платформе.

В трейлере становится понятно, что в киноленте покажут и 3D-, и 2D-анимацию, и живое действие. Чип и Дейл теперь живут в мире, в котором барьеры между мультфильмами и людьми разрушены, и все они проживают в современном Лос-Анджелесе. Оказывается, что Дейл перенес CGI-операцию, чтобы не отстать от современных тенденций.

Весь ролик наполнен поп-культурными отсылками. В нем упоминаются проекты «Кто подставил кролика Роджера?», «Парк Юрского периода», «Аладдин», «Мой маленький пони» и «Кошки» 2019 года. Кроме того, в трейлере показали Чипа в его знаменитом костюме Индианы Джонса.

Ролик русской версии озвучил блогер Сыендук. В подписи к видео автор перевода отметил, что в новом проекте Disney главные герои "почему-то больше не говорят своими бурундучьими голосами", поэтому он решил это исправить.

Расскажите в комментариях, будете ли вы смотреть фильм о возвращении известных бурундуков?

Сегодня послушаем великобританских исполнителей Black Country, New Road - «Concorde».

Датский производитель конструкторов LEGO выпустит новый набор серии BrickHeadz с пятью фигурками участниц популярного музыкального коллектива Spice Girls. Выход набора приурочен к юбилею второго студийного альбома «Spiceworld», которому в 2022 году исполнится 25 лет.

Фигурки воссоздают самые известные образы певиц, их прически и наряды: леопардовый костюм Мел Би, спортивный Мел Си, бледно-розовое платье Эммы, фирменное черное мини-платье Виктории и платье Джери с изображением британского флага.

Набор состоит из 578 деталей, поэтому их предстоит собрать, прежде чем установить на подставки. Также в коробках можно найти два микрофона. Старт продаж запланирован на 1 марта 2022 года. Цена — 50 долларов (около 3800 рублей).

Кажется, что домашние животные — самые очаровательные существа на планете и милее они уже стать не могут. Но нидерландская художница по имени Иса доказывает, что ещё как могут! Она берёт портреты питомцев и рисует их в стиле диснеевских мультиков. Получаются работы, которые вызывают в организме переизбыток умиления и заставляют подписчиков пищать от восторга.

Хорошего дня и забавного настроения!