11 января: обучение ворон сбору мусора и набор LEGO для создания глобуса

Доброе утро! А вот и долгожданная пятница. Рассказывайте в комментариях, какие у вас планы на уик-энд? А еще не забудьте прочитать подборку хороших новостей. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле синоптики обещают дождь со снегом и до 0 градусов. В субботу – небольшой снег, а в воскресенье снова пройдет дождь со снегом и до -1 градуса.

Шведская компания Corvid Cleaning начала обучать ворон собирать окурки и мелкий мусор с городских улиц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информагентство TT.

Птиц планируют научить приносить мусор в специальный автомат, который будет выдавать воронам еду. Предполагается, что вороний труд задействуют сперва в уборке улиц города Седертелье — он находится в пригороде Стокгольма.

Местный муниципалитет надеется сократить затраты на уборку окурков по меньшей мере на 75%. Если эксперимент пройдет успешно, птицы начнут убирать улицы и других городов Швеции.

«Ворон легче обучить, и есть высокая вероятность того, что они будут учиться друг у друга. В то же время есть меньший риск, что они по ошибке съедят какой?нибудь мусор», — рассказал основатель Corvid Cleaning Кристиан Гюнтер-Ханссен.

По информации организации Keep Sweden Tidy Foundation, ежегодно на улицах Швеции оказываются выброшенными свыше 1 млрд окурков. Они составляют порядка 62% от доли всего мусора в стране.

Сегодня слушаем King Princess и Fousheé - «Little Bother».

LEGO выпустит набор для сборки глобуса. В нем будет 2585 деталей. Идею набора предложил на платформе LEGO Ideas поклонник компании Гийом Руссель, которого вдохновили на концепт набора произведения Жюль Верна. Об этом сообщил Independent.

«Когда я задумался над дизайном, я спросил себя, что бы могло быть креативным, образовательным и тронуть большую часть мира. Ответ был: сам мир», — рассказал Руссель.

Приобрести новый набор можно будет с 1 февраля по цене в 200 евро. Он предназначен для взрослой аудитории. Высота глобуса составит 40 см, ширина — 30 см, длина — 26 см. Модель Земли можно будет вращать.

Кроме того, части глобуса (а именно — названия материков) будут светиться в темноте. Помимо наименований континентов на модели можно будет увидеть названия океанов. Набор будет дополнен компасом в винтажном стиле и миниатюрным корабликом.

Пока одни люди просто любят собак издалека, другие решают посвятить им свою жизнь и карьеру. В таком случае в плюсе остаются и сами работники, и их лохматые клиенты. Кажется, в бразильском салоне Bicho de Pet Jardins работают только те, кто по уши влюблён в четырёхлапых друзей человека, ведь как ещё объяснить те кадры, которые разлетелись по соцсетям. Салон поделился съёмками того, как проходит рабочий день персонала, и эти люди явно вытянули у судьбы счастливый билет.

Хорошего дня и обнимательного настроения!