15 февраля: военная присяга в бассейне (что?) и Голлум, который принес гостинцы (да!)

Доброе утро! Сегодня собрали для вас необычную подборку хороших новостей. Надеемся, она поднимет вам настроение перед предстоящим рабочим днем. Поехали!

Приятное февральское солнышко. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха опустится до -6 градусов.

В США солдат выбрал бассейн местом официальной церемонии повышения до сержанта — американская армия позволяет провести событие в абсолютно любом месте. Ролик опубликовал пользователь Reddit с ником yeahthingsarefine.

В мероприятии приняли участие главнокомандующий и другие солдаты — всего девять человек. Все они стояли по пояс в воде.

Ролик быстро стал вирусным на платформе. За один день его оценили более 120 тыс. человек и 2500 — прокомментировали. Вот некоторые из ответов.

«Не могу поверить, что командир подписался на это. Слишком весело», — Lol_A_White?Boy.

«Мой друг устроил церемонию в баре, а офицер, который его повышал, был его старым другом. Клятву он давал на книге о Гарри Поттере», — fatpad00.

«Не знаю, что это такое, но это самое глупое из всего, что я когда?либо видел. Я не могу перестать смеяться», — Cosmic_Hitchhiker.

Сегодня послушаем группу Alt-J и их новый сингл «The Actor».

Мы нашли самый милый и поддерживающий аккаунт ВКонтакте с мемами. Он называется «Голлум Гостинцы Принёс». Главный герой забавных картинок — нарисованный Голлум из советского издания «Хоббит, или Туда и обратно» 1970-х годов.

Каждый понедельник Голлум возвращается и приносит приятное угощение или что-нибудь получше. Среди недавнего: тирамису, пицца, сыр, эклеры. В группе есть «стол заказов», где участники сообщества могут оставить свои пожелания на следующую неделю.

Мем с Голлумом можно считать положительной версией Скелетора. Этот персонаж приносит не приятные и подбадривающие вещи, а неприятные и абсурдные факты.

Некоторым людям не особо хочется каждый день выбираться из дома, всё равно ведь вряд ли получится увидеть что-то интересное. Как ни крути, все прохожие на одно лицо, да и от вещей и животных не стоит ждать чего-то эдакого… Но, поверьте, порой вдруг случаются такие комичные, странные и внезапные ситуации, что вы непременно удивитесь, а возможно даже вслух спросите: «Погодите, а что здесь вообще происходит?!». Убедитесь сами!

Хорошего дня и удивительного настроения!