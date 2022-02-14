14 февраля: кроссовки из одуванчиков и триумфальное возвращение «Футурамы»

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Радуемся солнышку. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха опустится до -2 градусов.

Американская компания Cole Haan выпустила кроссовки с подошвой, сделанной из одуванчиков. Модель под названием Generation Zerogrand II можно приобрести за 130 долларов. Об этом сообщил Inc. Russia.

Из корней цветов под воздействием тепловой обработки выделили природный латекс, после чего его смешали с полимером ЭВА. В итоге получился материал, пригодный для изготовления обувной подошвы.

Такая технология производства позволяет оставить только биоотходы, отметил президент Cole Haan Дэвид Мэддокс. Таким образом, одуванчики могут стать экологичной заменой привычному каучуку.

Каучуковые плантации считаются одним из главных факторов обезлесения. С 2000 по 2016 год площадь земель, отведенных под них, выросла вдвое — до 12,9 млн гектаров. Чтобы справиться с негативным воздействием промышленности на природу, бренды исследуют новые технологии.

Например, Nike и adidas начали использовать для производства новых кроссовок переработанные материалы от старых моделей. Их измельчают и пускают на создание новой обуви. Инновация Cole Haan может стать другим важным шагом в программах устойчивого развития.

«Преимущество одуванчиков в том, что они являются возобновляемым ресурсом, который растет быстро и в большом количестве. Одуванчики растут в районах, где вы не можете выращивать другие растения. Вам не нужно вырубать большие рощи деревьев, чтобы вырастить их», — сказал Мэддокс.

По его словам, содержание одуванчика в подошве кроссовок Generation Zerogrand II «намного превышает 25%», но компания называет заниженную цифру, так как четверть — это «порог, понятный потребителям».

Сегодня послушаем американского певца Оливера Три и его новый сингл «Freaks & Geeks».

Новыми эпизодами комедийного фантастического шоу займутся Мэтт Грейнинг и Дэвид С. Коэн, авторы оригинальной «Футурамы», которую транслировали на ТВ с 1999 года. Производство продолжения собираются начать уже в феврале 2022-го, а премьера состоится в следующем году. На данный момент стриминговый сервис Hulu заказал 20 эпизодов.

Как пошутил Грейнинг, для него стало «честью анонсировать триумфальное возвращение «Футурамы» ещё раз перед тем, как нас снова внезапно закроют».

Практически все основные актёры, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра и Мориса Ламарша, вернутся к своим ролям. Однако, как сообщают источники СМИ, Джон Ди Маджио, озвучивавший робота Бендера, пока не закреплён за проектом. По данным Deadline, тот посчитал, что гонорар за возвращение должен быть крупнее, учитывая известность и популярность шоу.

Продюсеры продолжают переговоры и надеются, что Ди Маджио всё-таки согласится принять участие, но якобы уже начали поиски другого исполнителя той же роли.

Первые четыре сезона «Футурамы» выходили на Fox, но компания отменила сериал в 2003 году. В 2008-м шоу возродили и ещё три сезона транслировались на канале Comedy Central. Действие мультсериала разворачивается в 31 веке, куда попадает курьер Филип Фрай, случайно заморозив себя в криогенной камере в канун нового 2000 года. Там он находит новых знакомых и работу в компании по доставке Planet Express, принадлежащей его единственному живому родственнику, профессору Фарнсворту.

Иногда у всех бывают периоды, когда внезапно случается экзистенциальный кризис. Начинаешь спрашивать себя: что я делаю и зачем живу? И приходишь к мысли, что жизнь, в общем-то, бессмысленна. Знакомо? А вот некоторым котам такие внезапные кризисы точно знакомы. Вы только взгляните в их глаза!

Хорошего дня и любите друг друга!