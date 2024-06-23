Козероги, охраняйте свое счастье от посторонних глаз! Овны, поберегите денежки!

Овен (21.03−20.04): Переходите к решительным действиям, осуществляйте свои планы и реализуйте мечты. Сейчас для этого самые подходящие условия. Положение планет, объединив свое влияние, удесятеряют ваши силы и пробуждают энтузиазм. Идеальное время для начала ремонта в доме — вы быстро справитесь с поставленными задачами. Любовь согреет ваше сердце, но может поставить перед выбором. Встречи и знакомства на этой неделе судьбоносны, а заключенные союзы имеют хорошие перспективы. Постарайтесь себя хорошо проявить, а в воскресенье отпразднуйте успех с близкими.

Про деньги. Поход по магазинам, покупки и приобретения вам желательно планировать на вторую половину недели, при этом лучше не приобретать ничего дорого. Вас могут ожидать крупные непредвиденные траты.

Про любовь. В начале недели вероятна романтическая встреча, новый знакомый просто обворожит вас. Суббота может принести достаточно сложный разговор, определяющий ваши отношения, но не спешите с выводами.

Про интим. Овнам рекомендуется провести генеральную уборку и очистку квартиры от накопившейся грязи — как реальной, так и энергетической. Это поможет вам обновить ваш жизненный сценарий, а также разрешит запутанные сексуальные ситуации. Понятное дело, что ремонт за неделю вы вряд ли успеете сделать, но вот выкинуть все лишнее и расстаться с надоевшими привычками (и людьми) — вполне.

Благоприятные дни: 24, 30; неблагоприятные: 29.

Телец (21.04−21.05): Лучших успехов вы достигнете в контактах и переговорных процессах. Только любое дело или разговор старайтесь доводить до конца. Хорошо оформлять сделки, контракты, открывать счета. Особое внимание уделите решению финансовых вопросов. В этой сфере вы проявите свои лучшие качества — дальновидность и прагматизм. Сложнее в любви. События в любовной жизни будут развиваться стремительно. Возможно, вам придется пересмотреть свои взаимоотношения. Новые сердечные привязанности — надолго.

Про деньги. Появятся новые финансовые возможности, напрямую связанные с вашей работой. В понедельник или во вторник можно рассчитывать на неплохую прибыль, вероятны также полезные знакомства. В четверг не спешите рассказывать про свои новые идеи, надо еще все просчитать.

Про любовь. Личная сфера пока не радует, однако многое будет зависеть от вас. Не сидите дома, выбирайтесь в кино, устройте пикник, сходите на вечеринку к друзьям. Там вы можете встретить свою судьбу.

Про интим. Не пренебрегайте теми возможностями, что посылают вам звезды. Есть все шансы, что некоторые ваши эротические связи возникнут буквально на пустом месте — то есть там, где вы абсолютно их не ожидали. Часть из них будет связана с предложением вам помощи от неожиданно оказавшихся на вашем пути мужчин/женщин.

Благоприятные дни: 29, 30; неблагоприятные: 26.

Близнецы (22.05−21.06): На этой неделе вы продемонстрируете глубокую увлеченность своими делами и заинтересованность результатами. Почти удивительным образом могут решиться проблемы. Разговоры по душам окажут большое влияние на развитие отношений с близким человеком. Смело принимайте решения, давайте начало новым проектам. Можете доверять своим чувствам и интуиции там, где встречи или расставания склоняют вас навести порядок в своей личной жизни. Кризисные ситуации, споры и размолвки сейчас послужат хорошим стимулом для самоутверждения.

Про деньги. Покупки на этой неделе будут удачными, приобретите для себя что-нибудь новое, качественное, дорогое. Средства для этого у вас будут. В пятницу вероятны крупные денежные поступления.

Про любовь. В личных отношениях у вас гармония и радость, ваши чувства приобрели глубину и трепетность. Возможно, как раз сейчас будет сделан решительный шаг, который определит вашу судьбу. В выходные желательно не оставаться в одиночестве.

Про интим. Почему бы вам не сделать шикарный подарок вашему любимому/любимой и не заказать для тайский эротический массаж на дому? Кстати, можно организовать даже одновременный сеанс такого массажа, который невероятно возбудит вас обоих и даже приведет в состояние, близкое к эйфории.

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 25.

Рак (22.06−22.07): Оставьте позади сомнения, если на что-то решились. Нет ограничений для проявления активности. Можно смело брать на себя организаторские и административные обязанности. Если вас больше вдохновляют домашние дела, то и здесь стройте наполеоновские планы, не ограничивайтесь поверхностным наведением порядка. С понедельника по среду можно все в доме вымыть и проветрить. Результаты будут долго радовать. В выходные позвольте себе расточительность и вознаградите себя хорошим отдыхом, устройте сюрпризы для близких.

Про деньги. Изменение в ваших финансовых возможностях вас порадуют. Но держитесь подальше от авантюр. Во вторник, обретя новых деловых партнеров, вы довольно легко сможете закрыть кредиты досрочно.

Про любовь. Начало недели обещает быть бурным и страстным. Вероятны эмоциональные выяснения отношений в вашей паре и не менее эмоциональные объяснения в любви. Среда — удачный день для примирения, суббота — для тихого разговора по душам, который позволит устранить непонимание, возникшее между вами.

Про интим. Вскоре вы превратитесь в «улитку-тихохода» — чем медленнее и ненавязчивее будет развиваться любовная игра, тем сильнее (и дальше) она вас заведет. А начать стоит совсем издалека: с рассказов о вашей предполагаемой измене, например. Только не увлекайтесь подробностями, иначе ваша половинка вполне может решить, что вы рассказываете о том, что случилось на самом деле...

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 29.

Лев (23.07−23.08): Первую половину недели тщательно выполняйте свои обязанности, помогайте окружающим и наводите порядок там, где это требуется. Постарайтесь разобраться, что вам необходимо закончить, чтобы освободить поле для новых задач. С четверга делайте то, что считаете нужным. Если вам потребуется уединение, чтобы разобраться в своих чувствах, отложите все встречи и прислушайтесь к голосу своего сердца. Возможно, новое романтическое увлечение — это то, что вам сейчас необходимо. Выходные на этот раз будут особенно запоминающимися. Развлекайтесь по полной программе.

Про деньги. Эта неделя обещает финансовое затишье. Во среду может поступить искаженная информация, избегайте поспешности в действиях на ее основе. В четверг успешны будут вложения в образование и в недвижимость.

Про любовь. Увы, тот человек, которого вы столь живо рисуете в своем воображении, разительно отличается от того, который рядом с вами в реальности. Постарайтесь хотя бы примерно осознавать направление своего движения, иначе рискуете угодить в затягивающий водоворот семейных проблем.

Про интим. Ваши родные начнут настойчиво сватать вам весьма положительных молодых людей или девушек или назойливо повторять, что ваш благоверный/благоверная вам не пара. Не сердитесь на них, ведь это вы отлично знаете, что шило на мыло, а коней на переправе, — не меняют. А они-то до сих пор пребывают в заблуждении...

Благоприятные дни: 26, 30; неблагоприятные: 29.

Дева (24.08−23.09): Неделя обещает быть продуктивной. Не ограничивайте свои возможности, старайтесь находиться в гуще событий. Но учтите, что все происходящее сейчас серьезно может откорректировать ваши планы. Соглашения и союзы, заключенные на этой неделе, на долгое время станут определяющими в вашей жизни и работе. В случае необходимости обращайтесь за советом к друзьям. Они могут оказать и более действенную помощь. Сложности в личных отношениях тоже не случайны. Вам лучше подождать, пока перемены не станут очевидны, и вы поймете, как лучше действовать.

Про деньги. Главным объектом ваших забот может стать денежный вопрос. Однако ваши затраты на этой неделе щедро окупятся в будущем. Так что не экономьте, а делайте инвестиции в будущее.

Про любовь. Слишком много в ваших действиях сейчас будет обычно несвойственного вашему знаку легкомыслия. Флирт флиртом, но старайтесь не особенно сильно увлекаться. Будьте осторожны и благоразумны.

Про интим. Небесные светила размышляют: а достойны ли вы того доверия, что вам оказывает ваш любимый человек? Судя по всему, на днях вы не раз ему/ей изменяли... И если не в реальности — то хотя бы мысленно...

Благоприятные дни: 24, 28; неблагоприятные: 30.

Весы (24.09−23.10): Активность планет пророчит вам напряженную неделю. Вам удастся преуспеть в заключении новых договоренностей и контрактов, завести полезные знакомства и обговорить с родственниками важные для всех вопросы. Связи приобретают большое значение, но придется отойти от своей обычной практики — продолжительное время взвешивать все «за» и «против», рассматривая предложения. Имеет смысл расставить, где это необходимо, точки над i и принять окончательные решения. В личной жизни не менее важный этап определиться с чувствами и перспективами.

Про деньги. Пропорционально вашим усилиям и добросовестности будет расти уровень вашего благосостояния. Правда, медленнее, чем вам хотелось бы. Не забывайте рассчитываться вовремя со своими кредиторами. Вторник — не самый удачный день для заключения сделок.

Про любовь. Если вы влюблены, то будьте осторожны, и не принимайте близко к сердцу «мудрые советы» ваших друзей. Вы сами разберетесь и сделаете выбор. Среда и суббота — удачные дни для встреч и свиданий.

Про интим. Весы всю неделю будут находиться под влиянием Луны и Венеры. Это порождает интересную закономерность: усиливаются ощущения от оральной стимуляции эрогенных зон — причем это касается и того, кто ласкает, и того, кого ласкают. Так что вперед — выдумывайте новые способы и получайте взаимное удовольствие!

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 25.

Скорпион (24.10−22.11): На этой неделе станут очевидны результаты ваших предыдущих усилий и, одновременно, закладываются перспективы на будущее. Могут серьезно измениться экономические и партнерские приоритеты. Многое предопределено и не зависит от вашего желания или активности. Но успех будет очевиднее, если в контактах, разговорах вы более внимательно отнесетесь к точке зрения собеседника, еще лучше — если уступите, возьмете на себя более серьезную нагрузку. Теряя в одном, вы выиграете в другом. Не исключено, что и в любви, вы можете оказаться перед выбором.

Про деньги. Вам придется на этой неделе много работать, зато и прибыль вы получите солидную. Ваши проекты реализуются, ваши заказчики платят по счетам и предлагают новые проекты.

Про любовь. Не пугайте своим упрямством и принципиальностью дорогого для вас человека. Постарайтесь в романических отношениях стремиться к гармонии и пониманию. Перетягивание одеяла в любую сторону может привести к тупиковой ситуации, а вам нужна любовь.

Про интим. Скорпионам захочется почувствовать себя не охотником, а жертвой, которую кто-нибудь изящно соблазняет и провоцирует на соитие. Да вот беда: вы рискуете так и не найти на эту роль желающих. Поскольку добровольцев на горизонте не предвидится, не исключено добровольно-принудительное давление с вашей стороны. Что опять-таки, пылкой страсти отнюдь не способствует.

Благоприятные дни: 24, 30; неблагоприятные: нет.

Стрелец (23.11−21.12): Отнеситесь серьезно к планам на эту неделю. Вы сможете сделать много заметных дел, которые повысят ваш авторитет в глазах окружающих, а со временем получите и дивиденды. Главное — беритесь за следующее дело, когда сделали все необходимое по предыдущему. В переговорах тоже старайтесь прийти к окончательной определенности. По возможности, фиксируйте договоренности документально. В четверг и пятницу сдерживайте эмоции в контактах с партнерами и начальством. В выходные вы уже будете во власти романтики, которая входит в вашу жизнь.

Про деньги. В понедельник возможны новые финансовые поступления. Во вторник вас могут ожидать неожиданные расходы. В пятницу проявите разумную осторожность, не доверяйте незнакомым людям. В воскресенье дети заставят вас раскошелиться.

Про любовь. Ваше будущее в ваших руках, хотя вам и придется пробиваться сквозь холод и пренебрежение. Потребуется терпение, настойчивость, но не назойливость. Однако перед вашим обаянием будет трудно устоять, так что больше времени проводите вместе с объектом своей страсти.

Про интим. Стрельцы вдохновятся более идеей, чем практическим ее применением. Так, например, некоторые из них решат проверить, насколько эротичным будет катание по спинам друг друга круто сваренных яиц — и не заметят, как от ласк перейдут к бурному обсуждению достоинств яиц вкрутую перед яйцами в мешочек. Впрочем, в данном случае, «болтун» поистине «находка для шпиона», ведь «Васька слушает, да ест».

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 29.

Козерог (22.12−20.01): Интенсивный взаимообмен ожидается в партнерских отношениях. Вы будете настроены решительно пересмотреть роли, нагрузку и обязанности. Есть все шансы повысить свой рейтинг, проявить мудрость и дальновидность. Но вы можете разрываться между двумя направлениями, поскольку и личная жизнь потребует внимания — это время, когда происходит выбор, с кем вы планируете строить близкие отношения дальше. В среду может состояться важный разговор, который поможет вам многое понять. Решения лучше отложить на начало следующей недели.

Про деньги. На этой неделе вы можете рассчитывать на прибыль из неофициальных источников. Однако не стоит сразу всё тратить, отложите на отпуск. Вам давно пора забронировать отель и авиабилеты.

Про любовь. Берегите и охраняйте свое счастье от посторонних глаз. Пора творить судьбу собственными руками. Вы достойны любви и восхищения, отбросьте вашу неуверенность. Любимый человек поможет изменить ваше восприятие и мироощущение.

Про интим. Козерогам планеты советуют заглянуть в «Камасутру» — вдруг за то время, что вы ее не открывали, индусы придумали что-нибудь новенькое? Глядишь, новые горизонты в искусстве любви для себя откроете — да и друзьям будет что порассказать.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 28.

Водолей (21.01−19.02): Эта неделя потребует собранности, хорошей реакции и способности сделать правильный выбор. Могут происходить разные неожиданные и интересные события, возможна встреча и запоминающийся разговор с уже знакомым или новым в вашей жизни человеком. Если сближение произойдет в более интимном плане, то последствия могут иметь для вас большее значение, чем это покажется вначале. В профессиональной жизни ценными окажутся оригинальные идеи, возможность расширить партнерское взаимодействие. Действуйте, а приоритеты обозначатся чуть позже.

Про деньги. Среди деловых предложений, которые поступят на этой неделе, может оказаться истинная жемчужина. Беда только в том, что ее будет трудно отделить от плевел. Проанализируйте ситуацию.

Про любовь. Эмоциональный накал начинает постепенно снижаться. Вы осознаете, что все не так плохо, как вам казалось. Загадайте желание, и оно обязательно исполнится. Кризисный момент в отношениях вашей пары остался позади.

Про интим. В ближайшие дни, дорогие Водолеи, все зависит от вашей смелости и даже некоторой дерзости. Если вы сможете самостоятельно начать атаку на особей противоположного пола с целью устроить впоследствии брачные игры — то все в порядке. Если же застесняетесь, то будьте готовы, что ничего и не произойдет.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 25.

Рыбы (20.02−20.03): Возьмите на вооружение правило — во всех ситуациях выбора прислушиваться к себе. Интуиция вас не подведет, даже если сразу вы не поймете, почему поступаете тем или иным образом. Знаки событий, сны, предчувствия на этой неделе приобретают особое значение. Особенно обращайте внимание на повторяющиеся сюжеты. Реальные события могут перестроить ваше отношение к какой-то из значимых персон. Неожиданно вы сами можете получить более высокие полномочия. Не отказывайтесь от повышения и начинайте смело осваивать новые роли.

Про деньги. На этой неделе возможны проблемы с деньгами, но не переносите их на близких людей, помните, что лучше потерять с другом, чем найти с врагом. Решайте свои финансовые вопросы самостоятельно.

Про любовь. Возможны определенные сложности в отношениях с постоянным партнером. Постарайтесь корректно прояснить ситуацию, от вашей искренности многое зависит. Если поведение избранника вызывает у вас дискомфорт, лучше прямо ему об этом сказать. Промолчать-то вы сможете, а вот скрыть недовольное выражение лица вряд ли.

Про интим. Если Рыбы хотят привлечь внимание противоположного пола, то им поневоле придется уподобиться ему на какое-то время. Например, женщинам, есть, стать сильной, уверенной в себе, независимой, сексуально-агрессивной, предпочитающей активную позицию и секс без долгих предысторий. Ну или хотя бы притвориться таковой...

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 29.