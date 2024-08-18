Личная жизнь Рыб может дать трещину, а Ракам лучше воздержаться от крупных покупок

Овен (21.03−20.04): Основные планы начинайте реализовывать со среды. А в начале недели старайтесь не попадать в конфликтные ситуации, не допускайте перенапряжения. Лучше займитесь наведением порядка в делах и дома. Со среды нет никаких ограничений, если вы планируете начать новое дело, сменить работу, отправиться в поездку или оформить отношения. Встречи с друзьями, активный отдых и важные домашние мероприятия лучше осуществить в субботу, а в воскресенье избегайте рискованных поступков.

Про деньги. В понедельник вероятны денежные поступления, но только от вас будет зависеть, пройдут они у вас сквозь пальцы или вы сумеете разумно ими распорядиться. В четверг и в пятницу лучше не планировать серьезных переговоров и деловых встреч.

Про любовь. Ваши отношения постепенно переживают период обновления. На этой неделе вас ждет осознание ценности вашей связи и нежелание ее разорвать. И пусть вам не помешает даже различие взглядов на жизнь.

Про интим. Бернард Шоу считал, что «легче жить со страстной женщиной, чем со скучной и красивой. Правда, их иногда душат, но не бросают». Эта неделя покажет вам, что ваш сексуальный партнер согласен с Шоу: скорее вас «задушит», но не даст уйти к другому. В общем, мавританские страсти и яростная страсть (или страстная ярость?) нынче вам гарантированы! У Мужчин-Овнов спокойная ленивая неделя. Но не расстраивайтесь, все еще впереди.

Благоприятные дни: 21, 23; неблагоприятные: 20.

Телец (21.04−21.05): Вторник — лучший день на этой неделе, чтобы сделать крупные приобретения. Вы можете вложить деньги и другим, более подходящим для вас способом. В среду хорошо заниматься оформлением документов, союзов или приступать к новому делу. Партнерские отношения и их перспективы будут все это время в центре вашего внимания. Постарайтесь разобраться — какие возможности из тех, что сейчас появляются в вашей жизни, являются наиболее перспективными, и начинайте действовать.

Про деньги. Вероятна стабилизация финансового положения, хотя не исключены и незапланированные расходы. В пятницу будьте осторожны, берегите свой кошелек. В воскресенье будут удачны мелкие покупки.

Про любовь. Сейчас вы особенно романтичны и неотразимы, а это значит, что вы будете пользоваться успехом у противоположного пола. Только не запутайтесь в своих предпочтениях. Нужно сделать выбор.

Про интим. Рожденных под этим знаком охватила ностальгия — они витают между небом и землей, вспоминая, как им было хорошо раньше, и как сейчас все не то, все пресно, серо, скучно. Правда, шевелиться ради того, чтобы изменить ситуацию будет никак не собраться. А зря — именно повышение физической активности (йога, танцы, пилатес, цигун) сейчас пришлись бы как нельзя кстати и очень даже повлияли бы на их сексуальный тонус.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 21.

Близнецы (22.05−21.06): События во вторник могут внести в ваши планы какие-то изменения. Если неожиданно появится новое предложение или дополнительная работа — не отказывайтесь. Особенно благоприятны тенденции для тех, кто учится или работает в сфере информации и связи. Здоровье продолжает оставаться для вас одной из важных тем. Сейчас вы легко можете подхватить инфекцию. Впереди у вас исключительно активный период, берегите силы.

Про деньги. Вас порадует профессиональная сфера. Не исключено появления дополнительных источников дохода. Особенно удачно сложится творческая работа.

Про любовь. Приготовьтесь простить своему любимому промахи, ошибки, глупости и прочие действия. Он искренне раскаивается и хочет быть с вами и загладить свою вину.

Про интим. Не пытайтесь спорить со звездами. Если вам суждено столкнуться с ухаживаниями со стороны человека вашего пола, то это произойдет, как бы вы не сопротивлялись этой мысли. Впрочем, все вожжи, узды и прочие средства управления будут у вас, так что вы вполне сможете контролировать ситуацию.

Благоприятные дни: 20, 25; неблагоприятные: 22.

Рак (22.06−22.07): Старайтесь находиться в центре событий, чтобы не пропустить благоприятный шанс улучшить свои деловые или личные перспективы. Оптимальными днями для наиболее важных мероприятий будут вторник и среда, а в выходные лучше заняться менее значимыми, но полезными делами. С началом лунного месяца в организме активизируются процессы накопления питательных веществ. Тем, кто обеспокоен проблемой лишнего веса, со среды полезно будет сесть на диету.

Про деньги. Понедельник и вторник могут порадовать вас новыми денежными поступлениями. На этой неделе постарайтесь воздержаться от крупных покупок, лучше отложите на отпуск, если вы там до сих пор не были.

Про любовь. Водоворот интересных встреч и событий раскрасит вашу личную жизнь яркими красками. Вы будете пользоваться успехом у лиц противоположного пола, но все же не стоит флиртовать со всеми подряд.

Про интим. Активной эрогенной зоной на этой неделе станут бедра и коленки, причем как внутренняя их сторона, так и внешняя. Поглаживания, щекотание, поцелуи данных участков тела не оставят равнодушным даже самого уставшего за день индивидуума, пробудив в нем удивительной силы желание. Кроме того, для занятий любовью показаны различные «сидячие» позиции, при которых задействованной опять-таки оказывается верхняя часть ног.

Благоприятные дни: 21, 25; неблагоприятные: нет.

Лев (23.07−23.08): Личные дела получают новый импульс. В среду значительное событие может произойти в вашей семье или придет информация о новых перспективах для кого-то из родственников. Это благоприятный период для решения вопросов, связанных с жильем — переездом, приобретением. Но до среды возможны конфликты с родственниками, особенно, со старшими членами семьи. Подумайте, может кто-то нуждается в знаках внимания от вас или материальной помощи.

Про деньги. В начале недели вероятна небольшая прибыль. Постарайтесь свести к минимуму траты, не давайте денег в долг и тем более не вкладывайте средства. Ушедшее в эти дни к вам уже не вернется.

Про любовь. Вы можете испытывать усиленное внимание со стороны противоположного пола. Пользуйтесь этой возможностью, раскрепоститесь в любви, и вы сможете познать неведомые ранее удовольствия.

Про интим. Сейчас позарез нужно обзавестись любовником/любовницей. Нет, если вам принципы не позволяют, то ради бога, можете с ними не спать, но «для репутации» все-таки надо. В наше время человек без любовника/любовницы все равно что без ноги. Или без руки. В общем, неизвестно, как он вообще обходится. Еще одна интересная мысль от небесных светил: попробуйте с вашей половинкой попрактиковать взаимные медитации. Говорят, это способствует налаживанию не только духовных взаимоотношений, но и физических.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 21.

Дева (24.08−23.09): Сейчас вы готовы «горы свернуть», лишь бы добиться поставленных целей. Если у вас в планах была учеба или другой вариант деятельности, где вы бы могли рассчитывать на расширение круга связей, то среда — лучший день, пожалуй, во всем году, для этой цели. При необходимости можно планировать и посещения различных инстанций. Особенно, если до этого вам никак не удавалось продвинуть какой-то интересующий вас вопрос. Вы можете рассчитывать на везение и в других темах.

Про деньги. Сейчас лучше позволить себе крупное приобретение, чем разбрасываться по мелочам. В среду вероятны денежные поступления. В пятницу будьте осторожнее с деньгами. Звезды предупреждают: предстоящая сделка весьма сомнительна.

Про любовь. Сфера личных взаимоотношений на этой неделе будет либо вам неинтересна, либо настолько загадочна, что вы вряд ли захотите выделить время на решение этой головоломки. Ну и не пытайтесь, займитесь лучше работой.

Про интим. Неплохое время для эротических сюрпризов и презентов, особенно тех, что не являются сувенирами, а используются по прямому назначению. Почему бы вам не осчастливить вашего благоверного/благоверную какой-нибудь секс-игрушкой? В конце концов, ее можно брать с собой в командировки — а что может лучше застраховать вас от случайной измены?

Благоприятные дни: 23, 25; неблагоприятные: 22.

Весы (24.09−23.10): Ключевым днем недели будет вторник. Делайте все, чтобы расширить свои перспективы, решить материальные вопросы. Расположение звезд создает благоприятные предпосылки для комфортного общения; встречи и знакомства этого дня могут оказаться судьбоносными. Если вам хочется внести какие-то изменения в свой имидж — смело приступайте. Результаты вас порадуют. Но не оставляйте важных дел на выходные. Вас ждут неожиданные повороты в делах и отношениях.

Про деньги. Возможна нехватка средств, накладывающая ограничения на возможность реализации ваших замыслов. Лучше отложить, чем делать не все или не так, как хотелось. В конце недели ситуация значительно улучшится.

Про любовь. У любимого человека может наступить довольно сложный период, ему понадобится ваша поддержка и помощь. Не будьте категоричны, проявите понимание и заботу, и тогда вашим отношениям в ближайшем будущем ничего не грозит.

Про интим. Желанны для юношей, недоступны для старцев — такова характеристика ближайшей недели для особ женского пола. Мальчишки будут повсюду провожать вас взглядами, причем, что интересно, вам будет неудержимо хотеться оглянуться и удержать эти взгляды. Хотя почему бы вам и не познакомиться с этим смешным парнишкой? Возможно, что уже после двух минут разговора запретное очарование потихоньку сойдет на нет. Мужчины-Весы на этой неделе будут страстны и нежны одновременно, золотой вариант для ваших дам.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10−22.11): Со вторника можно рассчитывать на прорыв в делах и выход на новый уровень. Положение планет дарит вам редкий шанс начать что-то с чистого листа. Если на этой неделе поступит предложение, его стоит принять. Это относится и к работе по совместительству. Сейчас вам не до отдыха и развлечений, однако любовь по-прежнему будет в числе приоритетных тем. Все должно удаваться, но старайтесь не допускать перенапряжения, иначе возможны нервные срывы.

Про деньги. Возможен успех в коммерческих операциях, связанных с недвижимостью, строительством и обустройством жилья. Ваш авторитет в профессиональной сфере возрастет, вас ждет карьерный рост.

Про любовь. Немного серьезности вам не помешает. Данное качество позволит изменить в лучшую сторону отношения с любимым человеком. Пришло время принять важное решение.

Про интим. Сдерживайте свои порывы до тех пор, покуда они не станут подобны тайфуну, после чего можете с чистой совестью выпустить страсть на свободу. Эти дни не подходят для тихих и спокойных удовольствий, степенных и неторопливых ласк и прочих проявлений зрелой и уравновешенной натуры. Пусть вас назовут тинейджером — молодость не порок, а предмет зависти, даже если юны вы лишь душой.

Благоприятные дни: 20, 23; неблагоприятные: 25.

Стрелец (23.11−21.12): Вы подошли к переломному моменту в развитии событий этого года. Все, что вас сдерживало, остается в прошлом. Постепенно вы почувствуете, что Колесо Фортуны повернулось в вашу сторону. Вторник и среда — благоприятные дни для трудоустройства, объявления о своих решениях деловым и близким партнерам, крупных приобретений. Но осторожность не помешает в выходные — в личной жизни вас ждут сюрпризы.

Про деньги. От вашей работоспособности во многом будет зависеть ваше финансовое положение. Все переработки получат компенсацию в виде премий или повышения заработной платы. Хотя бы в выходные постарайтесь отдохнуть.

Про любовь. Нежность и внимание Стрельцов к любимым людям на этой неделе будет явно перехлестывать через край. Сперва, разумеется, этому порадуются, однако дня через два-три могут предъявить претензии. Всё хорошо в меру.

Про интим. Создать в своем доме атмосферу сексуальной гармонии и волшебства помогут ароматические масла. Зажгите перед близостью аромалампу и добавьте туда несколько капель масел миндаля, розового и чайного дерева, а также пачулей и кипариса. А что делать тем, кто собирается заняться любовью вне дома? Заранее нанесите несколько капель масел на вашу одежду и тело. Так вы точно станете самыми желанными и удивительными существами на свете.

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 19.

Козерог (22.12−20.01): Отношения внутри группы, где проходит ваша деятельность или учеба, могут раскрыться с новой, более интересной для вас стороны. Это могут быть и новые финансовые перспективы или начало служебного романа. Во вторник и среду имеет смысл решить свои вопросы в различных инстанциях. А с четверга больше времени уделить личным делам и интересам. Домашняя работа не будет спориться, не затевайте генеральных уборок.

Про деньги. Некоторые проекты сейчас лучше заморозить, вероятны непредвиденные задержки. К тому же ваш собственный настрой будет не слишком соответствовать строгим требованиям делового этикета. Однако это почти не отразится на состоянии ваших финансов.

Про любовь. В понедельник ссора с любимым человеком грозит охлаждением в ваших отношениях. Постарайтесь не отчаиваться, а найти причину непонимания и избавиться от нее. В пятницу вас ждет страстное примирение.

Про интим. Вам захочется звезд с небес и луну в придачу, а вот человека, подходящего для выполнения данной задачи, они никак не могут отыскать. Соответственно, если вдруг такой герой/героиня объявятся, то они с удовольствием презентуют им ночь любви! Вот только прогнозы астрологов говорят, что ваш герой/героиня еще не готовы к таким подвигам, так что наберитесь терпения.

Благоприятные дни: 20, 23; неблагоприятные: 22.

Водолей (21.01−19.02): На эту неделю лучше ничего не планировать. В понедельник и вторник занимайтесь только текущими делами и позаботьтесь о том, чтобы выглядеть как можно более привлекательно. В среду постарайтесь сориентироваться в быстро меняющихся обстоятельствах. Если поступит предложение — соглашайтесь. Выяснить детали сможете позже. В личной жизни пока лучше ничего не менять. На выходные не планируйте важных дел в доме, но держите холодильник полным — неожиданно в доме могут появиться гости.

Про деньги. В первой половине недели вероятны денежные поступления, которыми необходимо разумно распорядиться. Неаккуратность в расходах и спонтанные покупки нежелательны. В четверг пройдут удачно встречи и деловые переговоры.

Про любовь. Наиболее притягательны и сексуальны вы будете в среду и в пятницу. Не упустите возможность покорить несколько сердец, просто так, для поддержания себя в форме. Ваши идеи и планы имеют все шансы получить понимание и поддержку со стороны спутника жизни.

Про интим. Темперамент их взовьется до небес, и они ощутят в себе такие потребности, о которых они даже не подозревали. Более того, партнер/партнерша очень удивятся, тому, насколько вы распалены и как остро жаждете объятий и немедленного соития. Впрочем, разочарованы они не будут.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 25.

Рыбы (20.02−20.03): Понедельник — благоприятное время для однодневного поста. В этот день можно избавляться от вредных привычек. Крупные покупки планируйте на вторник. С этой недели вы можете рассчитывать на хорошие новости в сфере своей основной деятельности. Поговорите с начальством о повышении оклада, но не откладывайте этот разговор на последние дни недели. Если во вторник вы получите неожиданное предложение и оно вам понравится — соглашайтесь.

Про деньги. На этой неделе вероятны отсрочки платежей, что не лучшим образом скажется на финансовой сфере. Вполне вероятно, что деловые партнеры будут настаивать на выполнении данного им обещания. Средства на жизнь у вас будут, но, видимо, только на весьма экономную жизнь.

Про любовь. Призовите на помощь всю свою мудрость и самообладание, чтобы удержать ситуацию под контролем. Личная жизнь может дать огромную трещину. Вам придется бороться за свою любовь с соперницей или соперником.

Про интим. Удивительное рядом: в понедельник вы, взглянув на себя в зеркало, поразитесь отличному физическому состоянию организма, здоровому румянцу на щеках и прочим указаниям на то, что вам по плечу абсолютно все. Что ж, это значит, что сил на секс у вас тоже предостаточно. Только не вздумайте тратить их все прямо в первый же вечер — вам на этом заряде энергии и энтузиазме целую неделю продержаться нужно.

Благоприятные дни: 21, 23; неблагоприятные: 19.