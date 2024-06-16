Овны должны запастись терпением на личном фронте, а Девы могут рассчитывать на карьерный рост

Овен (21.03−20.04): На этой неделе полагайтесь только на себя. Ваши мнения, суждения и действия будут самыми правильными, но лучше не демонстрировать это перед деловыми и личными партнерами. Они этого не поймут и не оценят. До четверга заканчивайте и приводите в порядок все, что необходимо. Попутно ведите переговоры и готовьтесь к проектам и нововведениям, которые на долгое время станут средоточием ваших интересов и объектом приложения сил. Отодвиньте эмоции на второй план и постарайтесь не упустить свой шанс.

Про деньги. По мнению звезд, вам предстоит напряженная неделя, которая может потребовать от вас особого внимания и сосредоточенности во время работы. Возможно, вам придется тратить больше сил, чем обычно, чтобы преодолеть все возникающие препятствия. Нельзя сказать, чтобы денег у вас на этой неделе сильно прибавилось, но финансовое положение, в целом, неплохое.

Про любовь. Повлиять на не самую простую ситуацию в вашей личной жизни вам поможет лишь терпение и выдержка. Не вздумайте спешить, кипятиться и тем более обвинять партнера в невнимании к себе. Вас, скорее всего, проверяют, сохраните спокойствие — выдержите экзамен.

Про интим. Не ждите поклонения своей особе, станьте на эти дни чем-то маленьким и подвижным. Превратитесь в... ящерку. Пусть на этот раз ваш супруг/супруга изумляется вашим умениям, проворству и изяществу в стремлении доставить удовольствие. Поверьте, он/она не останется неблагодарным!

Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: 20.

Телец (21.04−21.05): Действуйте так, как вам велит чувство долга. Выполняйте свои обязанности и обязательства, помогайте близким людям и окружающим. Не нарушайте закон и партнерские договоренности. Тогда вы получите вознаграждение — в моральной ли или материальной форме, но главное — в вашей жизни будут восстановлены покой и гармония. С пятницы начинается новый этап, и постарайтесь до этого времени создать поле для расширения своей активности. В любви альтернативные возможности могут вскружить вам голову. Не торопитесь никому ничего обещать.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, можно вздохнуть спокойно, немного сбавить темп работы и на время расслабиться. Тем более, летом нужен отпуск, отдых или хотя бы поездки на дачу. В среду могут поступить интересные предложения от деловых партнеров. Возможны удачные переговоры о кредитах.

Про любовь. В начале недели хорошо менять имидж, преображение поспособствует успеху в отношениях с противоположным полом, как состоявшихся, так и грядущих. Пятница — благоприятный день для свиданий. В субботу возможны ссоры по пустяковым поводам.

Про интим. Астрологический прогноз для всех представителей вашего знака неутешающий: работа поглотит вас настолько, что вы забудете даже о еде, не то что о сексе. Что ж, иногда нужно сделать прорыв в профессиональной деятельности, чтобы потом с сознанием выполненного долга предаваться плотским радостям. Так что не сетуйте на судьбу, а лучше выплескивайте свое либидо направленной струей — фонтаны, конечно, красивы, но малоэффективны.

Благоприятные дни: 17, 20; неблагоприятные: 22.

Близнецы (22.05−21.06): Постарайтесь ничего не пропустить на этой неделе из того, что может оказаться полезным или интересным. Возможно, придется изменить некоторые свои взгляды или намерения. Усиливается конкуренция, и вам придется оценить способности и силы того, кто находится по другую сторону баррикад. Постарайтесь до пятницы разобраться с конфликтными ситуациями и прийти к определенности — на какое сотрудничество вы можете рассчитывать в ближайшее время. В выходные пожертвуйте отдыхом, если есть чем заняться. Эти два дня будут определяющими на месяц вперед.

Про деньги. Неделя вполне успешна, ваши доходы возрастут. А работа будет интересной и творческой. Да и с коллегами у вас полное взаимопонимание.

Про любовь. Именно сейчас у вас есть все шансы обрести счастье в любви. Будьте романтичны и открыты. Верьте в лучшее. И тогда сбудутся ваши самые смелые мечты о семье и детях.

Про интим. Удивительное чувство ритма и созвучность природному пульсу вселенной — таков королевский подарок звезд Близнецам. Постарайтесь использовать его по назначению — наилучшим вариантом станут совместные занятия танцами: клубными, ирландскими, латиноамериканскими, и, конечно, брачными. Ваша задача — максимально почувствовать ваши тела и так их сплести, чтобы соки перемешались друг с другом, и все набухшие бутоны приготовились распускаться.

Благоприятные дни: 18, 23; неблагоприятные: 19.

Рак (22.06−22.07): Если вы планировали ремонт в доме, то эта неделя одна из оптимальных в году для такой цели. Можно закладывать фундамент, вести строительные работы. Если столь грандиозные перемены не входят в ваши планы, то можно ограничиться генеральной уборкой или косметическим ремонтом. С пятницы вы можете почувствовать потребность приступить к какой-то новой теме. Не тормозите свои стремления, даже если для этого придется пожертвовать чувством долга перед близкими. Ваши личные отношения от таких перемен только выиграют.

Про деньги. Неделя будет финансово стабильной, только не перегружайте себя работой. Вероятно увеличение зарплаты. В конце недели будут удачными покупки и приобретения.

Про любовь. Вам просто повезет на этой неделе, вы будете избалованы вниманием со стороны противоположного пола. Впрочем, похоже, вы сильно заняты и можете не заметить своей сильно возросшей популярности. Отвлекитесь от забот в среду и, желательно, в выходные.

Про интим. Раки могут свернуть горы и достать Луну с неба, если им пообещать выполнить их самое заветное желание. Но если их возлюбленные решат, что это желание связано с сексом, то они жестоко ошибаются. Сексом у Раков на этой неделе даже не пахнет! С другой стороны, Раки могут отблагодарить вас чем-то не менее прекрасным. Так что подумайте, подумайте...

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 17.

Лев (23.07−23.08): Возможно, на этой неделе истощится запас терпения в отношении тех, кто пользуется плодами ваших трудов, вниманием и расположением. Если нет ожидаемого энергетического или материального взаимообмена, то продолжать отношения в том же духе не имеет смысла. Возможно, с кем-то вы посчитаете нужным расстаться или перевести контакт в другую плоскость. С пятницы ваш энтузиазм получит хорошую подпитку. Цели и интересы станут более прагматичными. Хорошие перспективы могут открыться у кого-то из ваших близких.

Про деньги. В понедельник не исключены ошибки в финансовых делах. В середине недели желательно все продумать, прежде чем действовать или выступать с громкими заявлениями. Пятница порадует пусть незначительными, но приятными денежными поступлениями.

Про любовь. Ваш объект сердечного восторга не склонен претендовать на ограничение вашей свободы. Разберитесь в своих и чувствах, так как ложное чувство превосходства, поиск новых ощущений в любви или необоснованная бравада, грозят осложнить отношения.

Про интим. В ближайшие дни для вашего бой-френда/подруги дела почти наверняка окажутся важнее, чем вы сами. Как бы вы ни пытались затащить его/ее в альков — уговорами, капризничаньем или даже насильно — ничего из этого не выйдет. В лучшем случае он/она быстро сделает все то, что вы хотите — и снова унесется мыслями далеко-далеко...

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 22.

Дева (24.08−23.09): Вы можете воплотить некоторые из своих идеалов. То, что еще недавно казалось малодостижимым, теперь становится вполне реальным. Главное — определиться с приоритетами и не спеша продвигаться в выбранном направлении. Обстановка в окружении будет напряженной, но такие ситуации часто идут на пользу делу и притягивают новых участников событий, связи и перспективы. Если были планы повысить квалификацию, поучаствовать в работе семинаров или тренингов, то для этого тоже подходящее время. Просмотрите список своих желаний — и действуйте.

Про деньги. В понедельник вероятны новые денежные поступления. На работе не исключены изменения в кадровом составе. Ваши усилия будут оценены по достоинству, было бы что оценивать.

Про любовь. Очарованный вами любимый человек, будет рад исполнить любую вашу просьбу. Однако все же не стоит этим пользоваться и заниматься манипуляциями. Забота и внимание должны быть взаимными.

Про интим. Кто сказал, что если хочется секса, то нужно отказывать себе в желаниях, или ждать, пока мужчина/женщина сам/сама предложит? Гоните прочь все сомнения, нечего долго ходить вокруг да около. На этой неделе вы имеете полное право предлагать заняться любовью — и пусть только попробуют отказаться!

Благоприятные дни: 21, 23; неблагоприятные: 17.

Весы (24.09−23.10): Желание сделать свой мир более комфортным и красивым потребует дополнительных расходов. Это время идеально подходит для ремонта, переезда или реконструкции жилого пространства. Но сначала определитесь, насколько эмоционально вы готовы к серьезным переменам и есть ли у вас заинтересованные помощники. Может появиться и желание распутать противоречия в личных отношениях. Потянув за одну ниточку, вы можете открыть для себя некоторые тайны, которые раньше предпочитали оставлять неразгаданными. Теперь вы готовы действовать смелее.

Про деньги. Много пользы принесет общение с ответственными и опытными людьми. Есть шанс обзавестись влиятельными покровителями. В финансовом плане вы получите поддержку от близкого человека.

Про любовь. Эта неделя грозит принести путаницу в романтические отношения. Не исключено, что вам придется столкнуться с проблемой выбора. Это не беда, важно спокойно уединиться, подумать и разобраться в своих чувствах.

Про интим. Весам следует больше внимания уделить поцелуям и разговорам на сексуальную тему. И вообще стимуляция зоны рта для них нынче — святое. Поэтому обязательно расскажите об этом вашему партнеру/партнерше, и пусть он/она не торопится переходить к активным действиям и ласкам других частей вашего тела. Проверьте, как долго вы способны целоваться — возможно, вы будете очень удивлены результатами.

Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10−22.11): Усиливается конкуренция. Постарайтесь не нажить себе врагов, корректируйте свою линию поведения, если чувствуете антагонизм или зависть. Сейчас многое может проявиться из того, что раньше замалчивалось. Ищите источник проблем, прежде всего, в себе. Одновременно это и хорошая возможность все обсудить, найти совместные с партнерами цели и наладить конструктивное сотрудничество. С пятницы изменятся правила игры, и вы почувствуете себя увереннее. К тому же, в личной жизни сможете насладиться теплыми объятиями, о которых давно мечтали.

Про деньги. Вас ждут солидные денежные поступления. Так что вы можете не экономить. Ваш авторитет у начальства и коллег растет. Они действительно поймут, что вы ценный работник.

Про любовь. Кажется, вам надоели выяснения отношений, вопросы «любишь — не любишь» и тому подобная дребедень. Похоже, вам хочется немного побыть в одиночестве, насладиться им. А потом, отдохнув, сказать избраннику: «да куда я от тебя денусь-то?».

Про интим. У Скорпионов возможны весьма интересные эротические сновидения. Велика вероятность сюжетов на тему инцеста, то есть главными участниками таких сновидений вполне могут оказаться ваши родные и близкие. Попробуйте не засовывать этот сон глубоко в подсознание, а лучше поразмыслите над ним. Может быть, вам не хватает тепла в общении с приснившимся вам человеком?

Благоприятные дни: 19, 21; неблагоприятные: 17.

Стрелец (23.11−21.12): Ваши творческие способности сейчас на высоте. Можно попробовать себя в новой роли, изменить что-то в имидже или поэкспериментировать в области личных увлечений. При этом материальные задачи все же заставят вас справляться с привычными обязанностями и даже отнестись к этой теме с большим вниманием. Рабочее время желательно посвятить наведению порядка в делах и подготовке условий для начала новой темы, которая будет связана с новым партнерством. Возможно, по этой причине в выходные вы захотите объединить деловые и личные планы.

Про деньги. В целом, неделя финансово стабильна. В понедельник и пятницу можно сделать весьма выгодные покупки и приобретения. В четверг избегайте конфликтов. В выходные постарайтесь забыть о делах и отдохнуть.

Про любовь. На этой неделе решения, касающиеся вашей личной жизни, должны приниматься крупные и серьезные, либо вовсе не должны приниматься, среднего не дано. В пятницу стоит поразмышлять в одиночестве. Выходные располагают к загородной романтической поездке вдвоем.

Про интим. Стрельцы с брезгливым недоумением будут взирать на тех, кто осмелится предложить им «трепыханье в постели». Ибо вы совершенно не настроены на плотские удовольствие — только на воспарения духом, беседы под луной и разговоры о вечном. Ну что делать, придется терпеть.

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 23.

Козерог (22.12−20.01): Эта неделя принесет вам испытания, которые нужно принять спокойно и направить усилия на сохранение стабильной обстановки на работе и в доме. Уделите больше внимания детям, их проблемам и просьбам. Возможно, ваша поддержка сейчас нужна и любимому человеку. Помогая и беря на себя заботы других людей, вы качественно меняете и собственную жизнь. С пятницы можно приступать к реализации проекта, который проявит ваши креативные и лидерские качества. Вы хорошо сможете все просчитать и наладить тесное и комфортное сотрудничество с коллегами.

Про деньги. В понедельник будьте предельно внимательны, так как ваша неосведомленность в каких-то профессиональных и финансовых вопросах может быть использована против вас и во вред делу. В пятницу не отказывайтесь от командировок, именно в деловых поездках у вас могут завязаться полезные связи.

Про любовь. Отношения с любимым человеком, похоже, довольно таинственны, загадочны и непонятны для окружающих, но вас-то обоих они устраивают! В среду вас, возможно, заставят выбирать, но если вы не готовы, так и скажите. Поспешность только усугубит ситуацию.

Про интим. Козероги наверняка вскоре поплатятся за свое любопытство и тем паче, за свой острый язычок. Не исключена и весьма щекотливая ситуация, когда вы окажетесь должны кому-нибудь ночь любви за проигранный спор (или что-то в таком же духе). Но с другой стороны, почему бы вам и не попробовать заняться сексом исключительно из спортивного интереса? Вернее — вследствие неуемного спортивного интереса!

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 21.

Водолей (21.01−19.02): Не поддавайтесь соблазнам, если чувствуете, что это может поколебать основы вашей жизни. В семье назревает ситуация, которая потребует терпеливого совместного разбора обстоятельств. Учитывайте, что ваши вполне невинные поступки сейчас могут быть неверно истолкованы партнером. Обиды и ревность не случайны, если ваши действия бросают вызов условностям. Ближе к выходным планируйте заняться новым серьезным проектом. Практические вопросы становятся приоритетными. К тому же, теперь у вас добавится домашних обязанностей.

Про деньги. Вторая половина недели может порадовать вас дополнительными заработками. Постарайтесь тратить деньги с умом, иначе очень скоро придется латать дыры в бюджете. Сейчас не стоит покупать дорогие вещи и технику.

Про любовь. Сейчас не стоит уделять излишнее внимание мелочам. Лучше почаще смотрите в глаза любимому человеку и делайте ему комплименты и подарки, а не критикуйте. Проявите больше сдержанности: претензии можно высказывать, но лучше делать это тактично.

Про интим. Эта неделя дает шанс всем застенчивым Весам: звезды дают раскованность и уверенность в себе, позволяют решить проблему откровенности с партнером/партнершей. Попробуйте описывать свои любовные переживания в письменном виде — так вы усилите ощущения и сохраните на память все, что с вами происходило.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: нет.

Рыбы (20.02−20.03): Рядом с вами, среди близких или коллег, могут то и дело возникать разногласия. Ваша лояльность и желание сгладить острые углы помогут снять остроту момента, но главное — разобраться в сути происходящего и выйти на новый уровень понимания и сотрудничества. Реконструкции, которые вы запланировали у себя в доме, могут потребовать значительных сил и средств. Если чувствуете, что сами не справляетесь, пригласите специалистов. Желание перемен и романтические настроения в выходные заставят вас отложить все дела и насладиться общением с теми, кого вы любите.

Про деньги. Вторник и среда — удачные дни для поездок и командировок. Если вы решили немного поработать сверх нормы, не сомневайтесь, начальство оценит ваше трудолюбие, и в отпуск вы пойдете не с пустыми руками. В воскресенье опасайтесь авантюрных историй и не делайте ставки на спорт.

Про любовь. Старайтесь выглядеть как можно лучше, не жалейте для этого времени и сил. Похоже, вам предстоит кого-то очаровать. Но ведите себя сдержанно и спокойно, даже если вас переполняет желание все изменить в личной жизни, не стоит торопиться.

Про интим. Выбирать себе партнера/партнершу вы будете исключительно «по одежке», а вовсе не по уму — то есть исходя лишь из внешней привлекательности человека. Конечно, при таком раскладе у вас резко повышается риск попасть впросак и поставить «не на ту лошадку». Однако шанс «попасть в яблочко» и насладиться всеми мыслимыми излишествами с великолепным образчиком неутомимого «наездника» окажется для вас слишком заманчивым — вы не сможете его упустить!

Благоприятные дни: 18, 23; неблагоприятные: 22.