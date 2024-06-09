Весов просто магнитом влечет к своему партнеру, а Стрельцы могут расслабиться и снизить темп работы

Овен (21.03−20.04): В понедельник вам нужно поторопиться сделать то, что вы запланировали. Не откладывайте важные встречи, осуществляйте мозговой штурм и продвигайте свои идеи и проекты. Сейчас вам везет, и вы можете завоевать признание не только на деловом поприще, но и в кругу друзей. Смена обстановки, поездки, новые романтические знакомства обеспечат приток свежих сил и настроят вас на новые свершения. Четверг — лучший день для покупок, а на воскресенье можно планировать светские мероприятия, посещение спортивных клубов или прием гостей у себя дома.

Про деньги. Постарайтесь наладить прочные контакты с новыми деловыми партнерами, так как в будущем они могут принести существенные доходы. В середине недели вам придется принимать серьезное решение в профессиональной сфере, которое благоприятно отразится на вашем финансовом положении.

Про любовь. Вы будете окружены заботой, но вам все будет мало, многое может казаться не так. Похоже, в вас говорит накопившаяся усталость. Не стоит обрушивать «праведный гнев» на любимого человека, он может не выдержать такого накала страстей.

Про интим. Самые острые ощущения Овнов на этой неделе будут связаны с ласками нижних конечностей. Если вы давно не делали вашему драгоценному/драгоценной массаж пальцев ног — сейчас самое время. Очень сильные ощущения и небывалое возбуждение гарантировано.

Благоприятные дни: 14, 15; неблагоприятные: 16.

Телец (21.04−21.05): Обновление в делах предвещает удачу. Многие темы получат быстрое развитие, появятся новые предложения о партнерстве и обмене услугами. Личная жизнь выиграет от успехов на деловом поприще. У неженатых Тельцов возможны служебные романы, знакомства в поездках и командировках. В четверг ждите приятных новостей издалека. Это благоприятный день, чтобы в переписке через интернет или телефонном разговоре с любимым человеком достичь определенности в вопросах, которые вас волнуют. В выходные займитесь собой и избегайте стрессов.

Про деньги. В первой половине недели возможно получение прибыли, заключенные в эти дни сделки обещают быть успешными. Вторая половина принесет успех тому, кто находится в поиске. Возможно, пришла пора сменить работу.

Про любовь. Любимый человек охотно поддержит и приободрит вас, но ему неплохо бы намекнуть, что вам требуется эта поддержка. Не молчите и не скрывайте свои чувства. Удачное время для свиданий — понедельник и воскресенье.

Про интим. Снижение полового инстинкта и сублимация либидо в творчестве — вот что предрекают Тельцам звезды. Возможно, есть смысл предаться давно заброшенному хобби или, наконец, доделать что-то отложенное. Например, смастерить особенно очаровательный наряд для будущего соблазнения вашего благоверного/благоверной.

Благоприятные дни: 11, 15; неблагоприятные: 10.

Близнецы (22.05−21.06): Утром в понедельник вас может ждать новость, которая заставит изменить планы. Вероятны проблемы в поездках, сбои в работе компьютеров и других систем связи. Но именно в понедельник и вторник формируются тенденции на ближайший месяц. Постарайтесь извлекать пользу из любых обстоятельств. В четверг можно заниматься капиталовложениями, операциями купли-продажи и делать личные приобретения. В выходные постарайтесь, чтобы ваши планы совпали с планами партнера — и вам гарантирован комфортный отдых и приятные впечатления.

Про деньги. На этой неделе финансовая сфера вас порадует. Ваш опыт и знания помогут вам быстро и качественно выполнить все задания, решить поставленные задачи и получить солидную прибыль.

Про любовь. Вас может ожидать яркое любовное приключение. Ситуация способствует возрастанию вашей популярности и успеху в деле покорения сердец. Именно сейчас вы можете найти свое счастье.

Про интим. Мудрые Близнецы знают: пережидать шторм лучше всего на мелководье, а вот во время штиля можно и отправиться в путешествие на глубину. Поскольку в эротических «плаваниях» у вас на этой неделе штиль, то смело отправляйтесь с любимым/любимой в путешествие. А там, глядишь, и «тонус» поднимется.

Благоприятные дни: 14, 16; неблагоприятные: 12.

Рак (22.06−22.07): Интриги в ближайшем окружении в понедельник могут перерасти в конфликт. Проявите мудрость и найдите способ примирить враждующие стороны. В ваших личных делах перемены возможны со среды. Обсудите с близким человеком планы, которые вы наметили, а в четверг отправляйтесь вместе за покупками. Совместная работа по дому или прием ваших общих друзей тоже будут способствовать упрочнению личных отношений. В выходные найдите время для занятий в спортивном клубе. Хорошая физическая нагрузка пойдет на пользу.

Про деньги. На этой неделе изобилие интересных деловых предложений может даже заставить вас слегка растеряться. Делайте что угодно, но не сомневайтесь в своих силах. Вы сможете заключить удачную сделку и получить прибыль.

Про любовь. Если вы почувствуете, что совершили ошибку в отношениях с любимым человеком, призовите на помощь все свое обаяние. И сделайте шаг к примирению.

Про интим. Похоже, на работе вас упорно считают синим чулком, и эта неделя призвана изменить положение дел. У вас наметится небольшая интрижка с коллегой, но работать он/она будет не совсем непосредственно рядом с вами. Ваша задача — продемонстрировать соратникам свою фривольность и распущенность — разумеется, в допустимых пределах. Хотя небольшой петтинг еще никого не скомпрометировал.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 10.

Лев (23.07−23.08): Не все сейчас зависит от вас. Если не станете форсировать события, то постепенно сможете разобраться с возникшими на вашем пути трудностями. Пока лучше повременить с бытовыми и рыночными сделками, но заняться поиском необходимой для дела информации. В понедельник может возникнуть необходимость дальней поездки или придут новости издалека, которые вернут на повестку дня какой-то ранее отложенный вопрос. Со среды по пятницу вам захочется больше времени посвятить домашним делам, но уже в выходные будет полезно сменить обстановку.

Про деньги. На этой неделе степень наполненности вашего бюджета может начать постепенно снижаться, возможно, исчезнет один из источников дохода. К счастью, это только временное явление. Возможно, вам давно пора было снизить нагрузку.

Про любовь. Для ссор по пустякам наименее всего подойдет пятница, вы добьетесь результата, диаметрально противоположного желаемому. Свидания лучше всего пройдет в четверг и субботу.

Про интим. Представителям вашего знака зодиака необходимо быть осторожными: в ближайшие дни есть опасность стать жертвой сексуальной агрессии. Не стоит без надобности провоцировать окружающих, особенно с теми личностями, кто в силу природной напористости склонен принимать любой намек за приглашение к немедленным действиям.

Благоприятные дни: 10, 13; неблагоприятные: 14.

Дева (24.08−23.09): В деловых и личных связях вероятны перемены, которые заставят вас по-новому взглянуть на свою жизнь. Вы можете набраться смелости и откровенно обсудить с близким человеком перспективы отношений. Если только партнер не затеет этот разговор первым. Возможен возврат старых связей, интересов и идей, для реализации которых теперь появятся подходящие условия. Со среды по пятницу благоприятна работа в спокойной обстановке с возможностью привести в порядок накопившиеся дела и упорядочить информацию. Берегите здоровье и налегайте на витамины.

Про деньги. Финансовых поступлений на этой неделе, увы, не предвидится, поэтому необходимо планировать бюджет. В пятницу и в выходные вам лучше и вовсе воздержаться от посещения магазинов и ресторанов, вы будете несколько невоздержаны по части трат.

Про любовь. Вас может охватить внезапная тревога. Стоит прислушаться к голосу интуиции — это неспроста. Ревность тоже возникнет вовсе не на пустом месте.

Про интим. По утверждению звезд, Девам на эту неделю не стоит назначать никаких свиданий и, тем более, интимных встреч. Вашему партнеру/партнерше наверняка помешают на нее прийти те или иные обстоятельства — либо уже во время встречи случится что-то непредвиденное, что заставит его/ее покинуть вас.

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 10.

Весы (24.09−23.10): Внезапная влюбленность или более безобидное новое увлечение могут занять все ваши мысли. Постарайтесь уделять должное внимание работе, чтобы ваши просчеты не вызывали нареканий со стороны начальства. В понедельник письма-сообщения и телефонные звонки от зарубежных партнеров напомнят вам о планах, к которым пришло время вернуться. Вы можете почувствовать необходимость заняться собственной внешностью или самообразованием, чтобы произвести нужное впечатление в деловых и светских мероприятиях, в которых предстоит участвовать.

Про деньги. Стоит рассчитывать на финансовую стабильность и премию. Вы вполне можете позволить себе потратить существенную сумму на отдых, а не выбирать эконом-вариант.

Про любовь. Любимый человек поддержит вас в трудную минуту, проявит заботу. Вас сейчас просто магнитом влечет друг к другу, радуйтесь этому взаимному притяжению.

Про интим. Весам для большей эротической привлекательности следует выбирать неформальный стиль одежды и аксессуаров. Возможно, для дам это будут украшения в виде бус с черепами, возможно, просто огромное количество фенечек. Но в любом случае, благодаря подобным нестандартным штучкам и чертикам в глазах вы окажетесь самыми обаятельными и невероятно желанными.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 12.

Скорпион (24.10−22.11): Свой бюджет сейчас вы можете пополнить за счет партнерских программ. Расширяйте сотрудничество, обменивайтесь информацией и идеями — ваш энтузиазм будет вознагражден. Хорошее время для воплощения творческих планов. Наведение порядка в доме будет сопровождаться интересными находками или возникновением новых планов. Может вернуться интерес к давно забытому увлечению. В выходные дни постарайтесь не думать о предстоящих делах и выбирайте отдых и развлечения по своему вкусу. Главное — находиться среди людей, разделяющих ваши интересы.

Про деньги. Звезды благоволят креативным людям. Могут возникнуть внезапные выгодные финансовые предложения. Ваш авторитет на работе возрастет. Ваше начальство одобрит ваши идеи.

Про любовь. Напускная прохладность в отношениях сменится жаркой страстью. Постарайтесь найти время для нежных признаний и разговора по душам, так вы станете ближе.

Про интим. Вам стоит снять любые «ремни безопасности» и отпустить на свободу дремлющее внутри естество. Только при значительном ослаблении самоконтроля возможен полноценный интим, который станет не просто «отдушиной» для накопившегося «пара», а окажется настоящим блаженством для уставшего тела и души.

Благоприятные дни: 11, 16; неблагоприятные: 10.

Стрелец (23.11−21.12): Вам может не понравиться, что в семье на вас пытаются давить и напоминать о ваших обязанностях и обещаниях. Могут возникнуть и непредвиденные обстоятельства, которые заставят вас больше внимания уделить домашним вопросам. Проще позаботиться обо всем по собственной инициативе и оставить себе время для личных дел и увлечений. Будьте внимательны в понедельник и вторник, если придется вести ответственные переговоры. Информация может прийти в искаженном виде. Но будьте восприимчивы ко всему, что соответствует вашим планам и ожиданиям.

Про деньги. Вы можете слегка расслабиться и снизить темп работы. Вас уже ждет вознаграждение за труды. Вероятно, кто-то может вернуть очень старый долг, о котором вы совсем забыли. Среда — самый благоприятный день для решения самых сложных деловых вопросов.

Про любовь. Постарайтесь время от времени обдумывать свои действия и слова. Есть опасность выболтать лишнее и раскрыть свои и чужие интимные тайны.

Про интим. Венера вновь играет со своим любимым знаком зодиака в прятки. Флирт правит балом, заполоняет умы и кружит головы — и даже тем, кто давно уже «отвык» от этих «юношеских забав». А краснощекий Купидон все время норовит выстрелить невпопад! Поэтому не удивляйтесь, если вас неистово потянет к какому-нибудь невзрачному человечку, на которого вы бы раньше и не взглянули.

Благоприятные дни: 13, 14; неблагоприятные: 16.

Козерог (22.12−20.01): Ваша помощь, совет или финансовая поддержка могут понадобиться кому-то из близких. Пока много времени будет уходить на разговоры и обсуждение проблем, которые непосредственно вас не касаются. Но проявленная забота поднимет настроение и вам, и тем, с кем вас объединят обстоятельства. Со среды по пятницу появится возможность больше времени уделить домашним делам. Партнер по браку будет в восторге от вашего интереса к реконструкциям в доме и от приобретений, которые лучше всего сделать в четверг. В выходные можете отправиться в гости к друзьям.

Про деньги. Денежные поступления вероятны лишь в конце недели, поэтому, планируйте бюджет в соответствии с вашими возможностями. Не бросайте деньги на ветер, не тратьте слишком много на развлечения.

Про любовь. Нехватку времени в первой половине недели вы с лихвой восполните в выходные. Больше часов проведите только вдвоем, без посторонних.

Про интим. Козероги всю неделю будут смотреть на окружающих с ноткой превосходства, и есть отчего. Ведь вы с утра пораньше будете находить время, чтобы побаловать себя и партнера/партнершу «сладким». А кто-то вместо этого будет смотреть телевизор, ссориться со своими благоверными или, чего доброго, над плитой скакать, готовя завтрак! Вот чудаки!

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 15.

Водолей (21.01−19.02): В понедельник могут нарушиться какие-то договоренности, на что вы отреагируете довольно бурно. Но через время окажется, что все не так и плохо, и ваши интересы и планы не пострадали, а только несколько изменились. Решая материальные вопросы и оформляя важные документы, советуйтесь с партнерами и хорошо проясняйте детали. Несмотря на крайнюю занятость, вы сейчас в центре внимания ваших поклонников (или поклонниц). Найдите время для встречи с друзьями. Хорошо, если вам удастся совместить ее с занятиями в спортивном клубе.

Про деньги. В ближайшие дни у вас могут возникнуть определенные трудности в отношениях с отдельными коллегами или партнерами по бизнесу. Внезапно появятся новые планы, которые оттеснят прежние дела вместе со старыми обязательствами.

Про любовь. Ваши отношения могут претерпеть изменения, как в сторону улучшения, так и наоборот. В среду и пятницу вам, похоже, придется делать выбор между свиданием и работой. Исходите исключительно из собственных интересов.

Про интим. «Не пытайтесь выпросить то, что принадлежит вам по праву» — говорят Водолеям светила. Если ваш супруг/супруга не стремится разделить с вами постель, не стоит прыгать вокруг и уговаривать. Это еще никому никогда не помогало. Просто похвалите себя за выдержку и мудрость и займитесь любимым хобби.

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 11.

Рыбы (20.02−20.03): Если вы о чем-то мечтали, то обратите внимание — не идут ли подсказки и напоминания, то пришло время действовать решительнее. Главное — снять лишнее напряжение, не допускать перегрузок и находить время позаниматься тем, чем вам нравится. В понедельник и вторник не рискуйте, вступая в споры с начальством. Вообще, можете спокойно плыть по течению — на этой неделе вам определенно будет везти.

Про деньги. Возможны непредвиденные расходы, но это не повод для излишней суетливости и нервозности. Ваше финансовое положение не слишком блестяще, но многое зависит от вас и вашего желания работать и зарабатывать.

Про любовь. На любовном фронте временное затишье. Если вас обременяют уже устаревшие отношения, их лучше разорвать, но постараться сделать это в корректной форме. В выходные вас ждет новое знакомство.

Про интим. Рыб на этой неделе норовят обидеть все, кому не лень, и в том числе их сексуальные партнеры. Постарайтесь заранее быть готовыми, что ваш толстокожий «слоненок» ляпнет что-нибудь дурацкое в ваш адрес и прямо в разгар полового акта — и даже глазом не моргнет! Не стоит демонстративно прерывать соитие — лучше отнеситесь к происходящему с юмором.

Благоприятные дни: 10, 14; неблагоприятные: 11.