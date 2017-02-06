Литературные среды: Валерий Савостьянов

Мероприятие продолжит цикл вечерних мероприятий «Литературные Среды в Доме-музее В.В. Вересаева» (совместно с Министерством культуры Тульской области).

Валерий Николаевич Савостьянов – поэт, эссеист, публицист, член Союза писателей России, Международной Гильдии писателей. На встрече с автором разговор пойдёт о его творческом пути, об итогах прошедшего 2016 года, о вручённых ему литературных премиях – «Пражская муза», «Левша» и «Имперская культура». Будут представлены недавние издания «Русский крест» и «Армянские мотивы», а также презентована новая книга «Гравирующий души добром».