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Литературные среды: Валерий Савостьянов

Литературные среды: Валерий Савостьянов

Мероприятие продолжит цикл вечерних мероприятий «Литературные Среды в Доме-музее В.В. Вересаева» (совместно с Министерством культуры Тульской области).

Валерий Николаевич Савостьянов – поэт, эссеист, публицист, член Союза писателей России, Международной Гильдии писателей. На встрече с автором разговор пойдёт о его творческом пути, об итогах прошедшего 2016 года, о вручённых ему литературных премиях – «Пражская муза», «Левша» и «Имперская культура». Будут представлены недавние издания «Русский крест» и «Армянские мотивы», а также презентована новая книга «Гравирующий души добром».

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
8 февраля 2017, среда
17:00
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