Музыка и современность
В музее им.
На этот раз дети и взрослые порадуют зрителей великолепной игрой на синтезаторах. До последней трети XX века электронная музыка ассоциировалась, главным образом, с экспериментами (как в России, так и за рубежом) в академической музыке. Однако положение дел изменилось с налаживанием серийного производства синтезаторов звука в 1970-е гг. Данный инструмент стали активно использовать многие джазовые, рок-и поп-музыканты.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 16
10 апреля 2019, среда
15:00