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Музыка и современность

Музыка и современность

В музее им. Н. И. Белобородова пройдет концерт учеников и педагогов Тульской областной детской музыкальной школы имени Г. З. Райхеля. В программе концерта прозвучат популярные мелодии советского периода, а также шедевры зарубежной эстрады 1970−1980-х гг.

На этот раз дети и взрослые порадуют зрителей великолепной игрой на синтезаторах. До последней трети XX века электронная музыка ассоциировалась, главным образом, с экспериментами (как в России, так и за рубежом) в академической музыке. Однако положение дел изменилось с налаживанием серийного производства синтезаторов звука в 1970-е гг. Данный инструмент стали активно использовать многие джазовые, рок-и поп-музыканты.

Вход свободный.

 

 

Где и когда?
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
10 апреля 2019, среда
15:00
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