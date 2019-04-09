Музыка и современность

В музее им. Н. И. Белобородова пройдет концерт учеников и педагогов Тульской областной детской музыкальной школы имени Г. З. Райхеля . В программе концерта прозвучат популярные мелодии советского периода, а также шедевры зарубежной эстрады 1970−1980-х гг.

На этот раз дети и взрослые порадуют зрителей великолепной игрой на синтезаторах. До последней трети XX века электронная музыка ассоциировалась, главным образом, с экспериментами (как в России, так и за рубежом) в академической музыке. Однако положение дел изменилось с налаживанием серийного производства синтезаторов звука в 1970-е гг. Данный инструмент стали активно использовать многие джазовые, рок-и поп-музыканты.

Вход свободный.