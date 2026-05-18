Энергетики предупреждают, что рыбалка в охранных зонах ЛЭП — осознанный шаг к гибели.

С наступлением тепла тысячи рыбаков устремляются к водоемам, но мало кто задумывается, что привычная тень от линий электропередачи может стать последним, что они увидят.

Самое страшное — смертельный удар можно получить, даже не дотронувшись до провода. Достаточно просто опасно приблизиться к нему. Влажный воздух у воды, мокрая леска и дышащий сыростью берег превращают обычное место для ловли в западню. Электричество находит свою жертву беззвучно и мгновенно.

Особую опасность представляют современные удилища и спиннинги. Углепластик, из которого их делают, — отличный проводник тока. Наживка в воде и высокий подъем снаряжения — и вот уже через тело рыбака проходит разряд, не оставляющий ни единого шанса.

Не убивайте себя по глупости. Запомните правила, которые уже спасли чьи-то жизни:

не располагайтесь под ЛЭП и рядом с ними: оптимально выбирать места для ловли, удаленные от крайнего провода на 20-25 метров;

переносите удочки только в сложенном виде;

обращайте внимание на предупреждающие знаки и таблички;

не приближайтесь к провисшим или оборванным проводам ближе чем на восемь метров;

объясняйте детям правила безопасного поведения рядом с энергообъектами.

Помните: в жару провода провисают намного ниже обычного. Ваша безопасная дистанция с каждым градусом тепла становится все призрачнее.

Если вы заметили поврежденную опору или болтающийся провод — не проходите мимо. Возможно, именно ваш звонок предотвратит чью-то трагедию. Сообщите по телефону «Светлой линии 220»: 8 800 220-0-220 или 112.