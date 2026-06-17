Заявку на нее подало уже более 11 тысяч семей в регионе.

Фото автора и из архива Лилии Садыковой.

Новая мера поддерж­­­ки стартовала в Тульской области с 1 июня по инициативе губернатора Дмитрия Миляева. Ежегодная семейная выплата позволяет работающим родителям двоих и более детей вернуть часть уплаченного подоходного налога (6% от 13%) за предыдущий год.

Заявления принимаются до 30 сентября через портал «Госуслуги», клиентские службы Социального фонда или МФЦ.

Выплата предназначена для семей с невысоким доходом, где воспитываются двое и более детей до 18 лет. Если ребенок совершеннолетний и учится очно в вузе или колледже, то выплата сохраняется до достижения им 23 лет. Мера реализуется по национальному проекту «Семья».

Заявление на новую выплату подало уже более 11 тысяч семей региона. Среди них тулячка Лилия Садыкова. Женщина работает оператором на «Почте России». В семье трое детей. Старшей дочери Елизавете 26 лет, у девушки уже своя семья, и она живет отдельно. Средней дочке Анне 17 лет, младшему сыну Амиру — шесть. Лилия Васильевна воспитывает детей одна, ей помогает ее мама.



Семья Садыковых: Анна, Амир, Лилия и Елизавета.

— Эта выплата появилась очень вовремя, — говорит Лилия Садыкова. — Ежегодная семейная выплата оформляется легко. Нужны паспорта или свидетельства о рождении детей. Если ребенок учится в вузе или колледже, то нужна справка, что он не получает стипендию. Выплата положена только работающим родителям, если зарплата небольшая — меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи. У родителей есть все лето в распоряжении, чтобы оформить эту выплату. На подачу заявления через портал «Госуслуги» уйдет всего несколько минут. Там же можно очень быстро просчитать, какая сумма за 2025 год вам вернется, — все очень удобно.

Лилия уже знает, куда потратит деньги: в квартире нужно делать косметический ремонт, и эта сумма как раз ей поможет.

Еще одна многодетная семья Жанны и Андрея Поповых тоже уже подала заявление на семейную выплату. Причем и мама, и папа.

Жанна работает в коррекционной школе учителем надомного обучения, ее супруг — мастер-консультант в одном из автосалонов.



Семья Поповых: Алиса, Анечка, Жанна и Макар.

В семье Поповых трое детей. Старшая дочь, 18-летняя Алиса, учится в Тульском государственном технологическом колледже, изучает правоохранительную деятельность. Десятилетний Макар — третьеклассник, увлекается футболом, а шестилетняя Анечка ходит в детский сад и, как все девочки, любит танцевать.

Жанна Попова — Около двух недель назад я подала документы на новую выплату и обратную связь получила очень быстро. Эти деньги нам очень пригодятся. Куда мы их потратим, пока не знаем, но, думаю, применение им найдется (смеется). Для многодетной семьи это очень хорошее подспорье. Мы с мужем подали заявления на эту выплату одновременно: деньги придут и мне, и ему.

Поповы уже получают единое пособие, Жанна также получает компенсацию половины стоимости обучения старшей дочери Алисы.

— Алиса учится хорошо, поэтому я могу пользоваться этой выплатой, — говорит Жанна. — Я предоставляю справку, что у дочери нет долгов по предметам, и мне на расчетный счет возвращается половина потраченной на ее образование суммы.

Также регион поддерживает нас как многодетную семью — ежемесячная выплата 2500 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Этой суммы хватает как раз для оплаты кружков.

Мы очень счастливы, что о семьях в Тульской области так заботятся, что есть столько разнообразных мер поддержки, на которые мы можем рассчитывать и которые делают нашу жизнь лучше и проще.

Мы любим отдыхать в парке, и замечательно, что там мои дети могут кататься на атракционах бесплатно. Это тоже хорошая поддержка для многодетных семей Тульской области.